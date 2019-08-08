Левитс с Пабриксом придерживаются единого мнения о возможности увеличить бюджет обороны

Президент Эгил Левитс и министр обороны Артис Пабрикс придерживаются единого мнения о необходимости сохранить оборонный бюджет в размере 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), возможно, немного его увеличив, сообщила агентству LETA канцелярия президента.
Продолжая ряд встреч с министрами, Левитс сегодня встретился в Пабриксом, чтобы обсудить участие Латвии в международных операциях, а также создание всеобъемлющей оборонной системы страны.
В ходе беседы президент высоко оценил достижения Национальных вооруженных сил и их сотрудничество с партнерскими странами, а также силами союзников.
Президент выразил радость по поводу того, что в первый месяц своего президентства уже встретился с Военным советом и посетил учения 3-ей Латгальской бригады Земессардзе, а также встретился с ветеранами международных операций и их детьми.
Президент высказал поддержку Земессардзе и Яунсардзе, отметив, что они являются существенной частью гражданского и демократического общества Латвии, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.
Как сообщалось ранее, Левитс уже встретился с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце, министром здравоохранения Илзе Винькеле и председателем Сейма Инарой Мурниеце.