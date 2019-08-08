Левитс с Пабриксом придерживаются единого мнения о возможности увеличить бюджет обороны

Продолжая ряд встреч с министрами, Левитс сегодня встретился в Пабриксом, чтобы обсудить участие Латвии в международных операциях, а также создание всеобъемлющей оборонной системы страны.

В ходе беседы президент высоко оценил достижения Национальных вооруженных сил и их сотрудничество с партнерскими странами, а также силами союзников.

Президент выразил радость по поводу того, что в первый месяц своего президентства уже встретился с Военным советом и посетил учения 3-ей Латгальской бригады Земессардзе, а также встретился с ветеранами международных операций и их детьми.

Президент высказал поддержку Земессардзе и Яунсардзе, отметив, что они являются существенной частью гражданского и демократического общества Латвии, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.