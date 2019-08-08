Чт, 8.08.2019
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Левитс с Пабриксом придерживаются единого мнения о возможности увеличить бюджет обороны

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Министр обороны Артис Пабрикс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Президент Эгил Левитс и министр обороны Артис Пабрикс придерживаются единого мнения о необходимости сохранить оборонный бюджет в размере 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), возможно, немного его увеличив, сообщила агентству LETA канцелярия президента.

Продолжая ряд встреч с министрами, Левитс сегодня встретился в Пабриксом, чтобы обсудить участие Латвии в международных операциях, а также создание всеобъемлющей оборонной системы страны.

В ходе беседы президент высоко оценил достижения Национальных вооруженных сил и их сотрудничество с партнерскими странами, а также силами союзников.

Президент выразил радость по поводу того, что в первый месяц своего президентства уже встретился с Военным советом и посетил учения 3-ей Латгальской бригады Земессардзе, а также встретился с ветеранами международных операций и их детьми.

Президент высказал поддержку Земессардзе и Яунсардзе, отметив, что они являются существенной частью гражданского и демократического общества Латвии, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Как сообщалось ранее, Левитс уже встретился с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце, министром здравоохранения Илзе Винькеле и председателем Сейма Инарой Мурниеце.

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