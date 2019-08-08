Чт, 8.08.2019
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В России на военное базе произошел взрыв; есть жертвы

ФОТО: AP/Scanpix

На военной базе в Архангельской области России в четверг произошел пожар, в результате которого погиб минимум один человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Пожар произошел в военной части, расположенной недалеко от населенного пункта Нёнокса.

В качестве главной причины пожара рассматривается взрыв боеприпасов.

Как сообщает "Интерфакс", в результате инцидента погиб один человек, еще 15 получили ранения.

В свою очередь по информации ТАСС пострадали десять человек.

В свою очень РИА "Новости" сообщает, что погибли два человека.

Более подробная информация о произошедшем недоступна.

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