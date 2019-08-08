В России на военное базе произошел взрыв; есть жертвы

На военной базе в Архангельской области России в четверг произошел пожар, в результате которого погиб минимум один человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
Пожар произошел в военной части, расположенной недалеко от населенного пункта Нёнокса.
В качестве главной причины пожара рассматривается взрыв боеприпасов.
Как сообщает "Интерфакс", в результате инцидента погиб один человек, еще 15 получили ранения.
В свою очередь по информации ТАСС пострадали десять человек.
В свою очень РИА "Новости" сообщает, что погибли два человека.
Более подробная информация о произошедшем недоступна.