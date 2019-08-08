В июле в Латвии подешевели одежда, обувь и продукты, а подорожали алкоголь и табак

Уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с 12 месяцами прошлого года в июле вырос на 3%.

В июле по сравнению с июнем цены на товары уменьшились на 1,5%, цены на услуги выросли на 0,3%. По сравнению с июлем прошлого года цены на товары выросли на 2,9%, цены на услуги - на 2,8%.

Наибольшее влияние на ценовые изменения в июле по сравнению с июнем оказало снижение цен на одежду и обувь, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с жильем и транспортом, а также рост цен на товары, связанные с культурой и отдыхом, алкоголь и табак.

В течение месяца в группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены уменьшились на 1,1%. Овощи подешевели на 9,4%, сыр и творог - на 4,9%, кофе - на 1,3%, сухофрукты и орехи - на 4%, свинина - на 0,9%. Дороже стали копченое, соленое и вяленое мясо (+1,3%), свежие фрукты (+2,5%), макаронные изделия (+3,3%).

Средний уровень цен на алкоголь и табак в июле вырос на 0,4%. Подорожало вино и крепкий алкоголь, пиво стало дешевле. В среднем на 0,5% подорожали табачные изделия.

Под влиянием акций на 9,7% дешевле стала обувь и на 8,3% одежда.

Связанные с жильем товары и услуги в июле по сравнению с июнем стали дешевле на 1%, что обусловлено снижением тарифов на природный газ. Увеличилась арендная плата.

В группе транспорта подешевело горючее - на 2,2% и пассажирские авиаперевозки - на 1,5%.

В группе отдыха и культуры цены за месяц выросли на 0,5%. Дороже стал корм для животных, дешевле - цветы.

Наибольшее влияние на ценовые изменения в июле по сравнению с июлем прошлого года оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, алкоголь и табак, товары и услуги, связанные с жильем, отдыхом и культурой, услуги гостиниц и ресторанов.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 4,2%. Овощи стали дороже на 16,8%, хлеб - на 9,7%, мука и зерновые продукты - на 14,5%, кондитерские изделия - на 3,5%, свинина - на 11,2%, яйца - на 5,8%, йогурт - на 4,7%, молочные продукты - на 1,6%. Дешевле стали кофе (-4,7%), мясо птицы (-2%), сыр и творог (-1,9%).