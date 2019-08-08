Чт, 8.08.2019
На улицах, повторяю, имеем лишь несколько десятков тысяч человек. На страну с более чем 140-миллионным населением! Остальные же, не находя желанного покоя ни в телевизоре, ни в холодильнике, все чаще с тоской вспоминают о временах, когда действительно были счастливы. Иван Пауков, комментатор TVNET

Минутка апокалипсиса в центре Риги: пропало электричество, отключились светофоры

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ФОТО: Русский TVNET

Сегодня, 8 августа, около 13:35 во всем центре Риги внезапно отключилось электричество. Не горели не только вывески зданий, но и не работали светофоры. Примерно через 10 минут все снова заработало, но что это было? 

ФОТО: Русский TVNET

"Да полцентра обесточено было. Сейчас вот начинаем работать. А так нигде не было, и на вокзале, да и светофоры не работали", - сказал продавец Narvesen.

ФОТО: Русский TVNET

На пять минут отключился также рекламный баннер.

ФОТО: Русский TVNET

ФОТО: Русский TVNET

Как сообщили агентству LETA в Sadales tīkls, после обеда без электричества осталось около 6 000 клиентов. В 13:55 на подстанции Centrālа был зафиксирован технологический сбой.

У части клиентов электричество было восстановлено через несколько минут после инцидента, у остальных - чуть позже. 

В настоящее время специалисты Sadales tīkls выясняют, по каким причинам была прервана подача электричества.

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