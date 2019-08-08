Начат процесс правовой защиты молокоперерабатывающего предприятия Baltic Dairy Board

Суд определил срок для разработки плана мероприятий процесса правовой защиты и согласования его с кредиторами до 7 октября 2019 года.

Как сообщалось ранее, 18 мая 2018 года Земгальский районный суд уже открывал в отношении "Baltic Dairy Board" дело о процессе правовой защиты, однако 23 августа 2018 года суд утвердил заявление компании об отзыве заявки о процессе правовой защиты и прекращении гражданского дела.

"В ходе разработки плана правовой защиты, общаясь с кредиторами, мы пришли к выводу, что большая часть кредиторов готовы к сотрудничеству для постепенного решения сложившейся ситуации", - пояснили тогда представители компании.

Оборот "Baltic Dairy Board" в прошлом году составил 884 288 евро, что в 22 раза меньше, чем годом ранее, а убытки предприятия выросли на 31,2% - до 1,467 млн евро.

Компания "Baltic Dairy Board" (ранее "Sigilo KV") в 2012 году на аукционе купила неплатежеспособное молокоперерабатывающее предприятие "Bauskas piens" и начала строительство молочного завода, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года.