43-летняя Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой

Сейчас ни будущей маме, ни малышу ничто не угрожает, а потому Милла решила, что пришло время поделиться наконец с поклонниками радостной новостью.

"Я испытала смешанные чувства - от радости до ужаса. Последние несколько месяцев моя семья жила как на иголках, ожидая результатов различных тестов.

Мы проводили большую часть времени в кабинетах врачей. Слава Богу, что все хорошо. У нас снова будет девочка",

- сообщила звезда в Instagram и опубликовала фото с заметно округлившимся животиком.

Напомним, Милла Йовович и ее муж Пол Андерсон воспитывают двух дочерей - 11-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл. Два года назад актриса вновь забеременела, но на пятом месяце начались преждевременные роды. Врачи заявили, что спасти малыша не удастся, поэтому Милле пришлось сделать аборт.

Именного из-за пережитого тогда Йовович и отнеслась к новой беременности с большой осторожностью.

"После случая с последней беременностью я не хотела слишком привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было очень сложное и невеселое время",

- призналась знаменитость.

Сейчас Милла старается проводить больше времени дома и выезжает только на необходимые медицинские обследования. При этом супруг старается полностью оградить ее от любых переживаний, и будущая мама не скрывает, что чувствует себя по-настоящему счастливой.