Жестокое убийство матери и сына: обвиняемых оправдали, прокуратура обжалует приговор

5 августа по этому делу стала известна укороченная версия решения суда, потому была запрошена полная.

После ее получения прокурор ознакомится с аргументацией суда и подаст апелляционный протест, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

В свою очередь газета Latvijas Avīze на этой неделе сообщала, что в двойном убийстве обвинялись Наурис Ратниекс и Айгарс Екабсонс.

Екабсонс получил год и шесть месяцев тюремного заключения за незаконное хранение оружия, что вместе с предыдущим непогашенным сроком составляет три года и шесть месяцев, однако в зале суда мужчина арестован не был.

В дополнение к вердикту, судья готовит и дополнительное решение о поверхностном уголовном расследовании, неправомерных действиях должностных лиц и пропаже доказательств, сообщает издание.

Latvijas Avīze сообщала, что 29 декабря 2009 года в волости Эдолес пропали 57-летний мужчина и его 82-летняя мать. На месте происшествия были обнаружены следы крови.

В 2016 году примерно в 600 метрах от старого Вентспилсского шоссе в волости Падурес были найдены останки пропавших. Место указал житель Кулдиги Ратниекс, которого задержали по подозрению в другом деле, связанном с убийством инвалида.

В ходе расследования он внезапно указал на место, где зарыты тела, и отметил, что преступление совершил его знакомый Екабсонс. В итоге на скамью подсудимых попали оба.

Екабсонс признался только в том, что незаконно хранил у себя дома пистолет с патронами.

Прокурор Юрис Сидерс считает, что в убийстве виновны оба мужчины, а также, что они должны быть приговорены к пожизненному сроку.