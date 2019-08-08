Жестокое убийство матери и сына: обвиняемых оправдали, прокуратура обжалует приговор

Прокуратура подаст протест против решения Курземского районного суда, в котором были оправданы два человека, обвиняемые в двойном убийстве.
5 августа по этому делу стала известна укороченная версия решения суда, потому была запрошена полная.
После ее получения прокурор ознакомится с аргументацией суда и подаст апелляционный протест, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
В свою очередь газета Latvijas Avīze на этой неделе сообщала, что в двойном убийстве обвинялись Наурис Ратниекс и Айгарс Екабсонс.
Екабсонс получил год и шесть месяцев тюремного заключения за незаконное хранение оружия, что вместе с предыдущим непогашенным сроком составляет три года и шесть месяцев, однако в зале суда мужчина арестован не был.
В дополнение к вердикту, судья готовит и дополнительное решение о поверхностном уголовном расследовании, неправомерных действиях должностных лиц и пропаже доказательств, сообщает издание.
Latvijas Avīze сообщала, что 29 декабря 2009 года в волости Эдолес пропали 57-летний мужчина и его 82-летняя мать. На месте происшествия были обнаружены следы крови.
В 2016 году примерно в 600 метрах от старого Вентспилсского шоссе в волости Падурес были найдены останки пропавших. Место указал житель Кулдиги Ратниекс, которого задержали по подозрению в другом деле, связанном с убийством инвалида.
В ходе расследования он внезапно указал на место, где зарыты тела, и отметил, что преступление совершил его знакомый Екабсонс. В итоге на скамью подсудимых попали оба.
Екабсонс признался только в том, что незаконно хранил у себя дома пистолет с патронами.
Прокурор Юрис Сидерс считает, что в убийстве виновны оба мужчины, а также, что они должны быть приговорены к пожизненному сроку.
Согласно обвинению, 29 декабря 2009 года Ратниекс находился у Екабсонса в волости Падурес, где мужчины распивали алкоголь. После этого они решили отправиться к 57-летнему Аустерису в волость Эдолес. При Екабсонсе был с собой пистолет. Приехав на место, Екобсонс выстелил в Аустериса как минимум один раз, а его мать скончалась от нескольких выстрелов. Оба тела мужчины увезли и закопали. Пистолет полиция забрала у Екабсонса только в 2016 году.