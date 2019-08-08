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  • Видео: Галкин считает, что Барбра Стрейзанд скопировала образ Аллы Пугачевой

Видео: Галкин считает, что Барбра Стрейзанд скопировала образ Аллы Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в концертный зал "Дзинтари"

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Российский юморист Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram фрагмент выступления Барбары Стрейзанд. Стоит отметить невероятное сходство между Аллой Пугачевой и американской звезды. 

 

Юморист был искренне удивил невероятному сходству 77-летней исполнительницы с супругой. Сценический образ полностью повторял тот наряд, в котором мы привыкли видеть Примадонну на сцене.

"Похоже, образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд", - подписал пост Максим Галкин. 

На видео Барбара Стрейзанд поет вместе с Арианой Гранде.

Подписчики Максима также были поражены сходством, они поспешили поделиться мнением в комментариях. 

"Это правда!", - согласилась Анастасия Волочкова. 

"Ой, как неудобно получилось", - заметила продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. 

Дизайнер Игорь Гуляев отметил, что Стрейзанд просто участвует в шоу "Один в один". 

"Только не женись теперь на ней", - пошутил один из комментаторов. 

Ранее Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Хиблы Герзмавы в Юрмале.

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