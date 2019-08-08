Видео: Галкин считает, что Барбра Стрейзанд скопировала образ Аллы Пугачевой

Российский юморист Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram фрагмент выступления Барбары Стрейзанд. Стоит отметить невероятное сходство между Аллой Пугачевой и американской звезды.
Юморист был искренне удивил невероятному сходству 77-летней исполнительницы с супругой. Сценический образ полностью повторял тот наряд, в котором мы привыкли видеть Примадонну на сцене.
"Похоже, образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд", - подписал пост Максим Галкин.
На видео Барбара Стрейзанд поет вместе с Арианой Гранде.
Подписчики Максима также были поражены сходством, они поспешили поделиться мнением в комментариях.
"Это правда!", - согласилась Анастасия Волочкова.
"Ой, как неудобно получилось", - заметила продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.
Дизайнер Игорь Гуляев отметил, что Стрейзанд просто участвует в шоу "Один в один".
"Только не женись теперь на ней", - пошутил один из комментаторов.