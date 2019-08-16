Джоана Санс - жена самого титулованного футболиста в истории

Несмотря на сложности с поиском нового клуба Алвес не расслаблялся на футбольном поле и на недавно завершившимся Кубке Америки был капитаном своей сборной, выиграл трофей и стал первым футболистом в истории, кто сумел выиграть ровно 40 трофеев.

Алвес является шестикратным чемпионом Испании и двукратным чемпионом Франции. На счету футболиста также три победы в Лиге чемпионов, четыре Суперкубка Европы, а также два трофея Кубка Америки и Кубка Конфедераций, завоеванные со сборной.

Перечислять все награды футболиста дело утомительное, поэтому если вас интересует полный список наград бразильца, то его не составит труда прочесть на статистических порталах.

Интересно, что в родной Бразилии Алвес играл только за одну команду - "Баия" из города Салвадор. В 2003 году футболист решился на переезд в "Севилью" и провёл в Европе 16 лет своей крайне успешной карьеры.

Презентация Дани Алвеса в "Сан-Паулу" прошла на домашнем стадионе команды. Свет прожекторов, 40 тысяч зрителей, дым, файеры, звёзды футбола - легенду встретили очень красиво!

Дани Алвес ФОТО: Andre Penner/AP/Scanpix

Сам футболист заявил, что готов выдержать длинный сезон и не боится календаря чемпионата Бразилии. Алвес отметил, что прибыл в "Сан-Паулу" не для завершения карьеры.

"У меня есть мечта - сыграть на чемпионате мира-2022, и мне нужна команда, с которой я смогу этого добиться. Я не перешёл ради того, чтобы закончить карьеру, у меня много целей", - заявил защитник.

Очень жаль, что мы больше не увидим Алвеса на европейских стадионах, но будем надеяться, что футболист сможет исполнить свою мечту и выведет на поле сборную Бразилии в 2022 году.

Свой последний трофей на футбольном поле (Кубок Америки 2019) Алвес праздновал со своей супругой Джоаной Санс. Пара познакомилась через общего знакомого в 2015 году, когда футболист еще выступал за "Барсу". 26-летняя Джоана родилась на испанском острове Тенерифе в городке Санта-Круз-де-Тенерифе, а сейчас работает моделью и позирует для множества мировых брендов, рекламируя их продукцию.

Интересно, что Алвесу долго пришлось добиваться девушки, которая дважды отклоняла предложение руки и сердца. На третий раз у него это получилось и пара в 2017 году в тайне от журналистов сыграла свадьбу на Ибице.