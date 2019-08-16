Пт, 16.08.2019
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Джоана Санс - жена самого титулованного футболиста в истории
Instagram недели

Джоана Санс

ФОТО: instagram.com/joanasanz

Бразильский футболист Дани Алвес по окончании прошлого сезона ушёл из французского "ПСЖ" и долго не мог найти новый клуб. Ходили слухи о том, что футболист продолжит карьеру в "Барселоне", "Манчестере Сити" и "Ювентусе", но в итоге 36-летний защитник решил вернуться на родину и подписал трёхлетний контракт с "Сан-Паулу".

Несмотря на сложности с поиском нового клуба Алвес не расслаблялся на футбольном поле и на недавно завершившимся Кубке Америки был капитаном своей сборной, выиграл трофей и стал первым футболистом в истории, кто сумел выиграть ровно 40 трофеев.

Алвес является шестикратным чемпионом Испании и двукратным чемпионом Франции. На счету футболиста также три победы в Лиге чемпионов, четыре Суперкубка Европы, а также два трофея Кубка Америки и Кубка Конфедераций, завоеванные со сборной.

Перечислять все награды футболиста дело утомительное, поэтому если вас интересует полный список наград бразильца, то его не составит труда прочесть на статистических порталах.

Интересно, что в родной Бразилии Алвес играл только за одну команду - "Баия" из города Салвадор. В 2003 году футболист решился на переезд в "Севилью" и провёл в Европе 16 лет своей крайне успешной карьеры.

Презентация Дани Алвеса в "Сан-Паулу" прошла на домашнем стадионе команды. Свет прожекторов, 40 тысяч зрителей, дым, файеры, звёзды футбола - легенду встретили очень красиво!

Дани Алвес

ФОТО: Andre Penner/AP/Scanpix

Сам футболист заявил, что готов выдержать длинный сезон и не боится календаря чемпионата Бразилии. Алвес отметил, что прибыл в "Сан-Паулу" не для завершения карьеры. 

"У меня есть мечта - сыграть на чемпионате мира-2022, и мне нужна команда, с которой я смогу этого добиться. Я не перешёл ради того, чтобы закончить карьеру, у меня много целей", - заявил защитник.

Очень жаль, что мы больше не увидим Алвеса на европейских стадионах, но будем надеяться, что футболист сможет исполнить свою мечту и выведет на поле сборную Бразилии в 2022 году.

Свой последний трофей на футбольном поле (Кубок Америки 2019) Алвес праздновал со своей супругой Джоаной Санс. Пара познакомилась через общего знакомого в 2015 году, когда футболист еще выступал за "Барсу". 26-летняя Джоана родилась на испанском острове Тенерифе в городке Санта-Круз-де-Тенерифе, а сейчас работает моделью и позирует для множества мировых брендов, рекламируя их продукцию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My whole life 🥰 #love

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Интересно, что Алвесу долго пришлось добиваться девушки, которая дважды отклоняла предложение руки и сердца. На третий раз у него это получилось и пара в 2017 году в тайне от журналистов сыграла свадьбу на Ибице.

Девушка всегда следовала за своим избранником - сначала из Барселону в Турин, затем из Турина в Париж. В каждой из этих стран Джоана была в центре внимания СМИ, заключала контракты с модными домами и наращивала аудиторию в Instagram. В данный момент на аккаунт девушки подписаны 740 тысяч человек. Переезд в Бразилию должен приумножить эту цифру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

See u soon big apple 🍎🏙 #NyC

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No necesito mucho más...🏝 #beachgirl

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Thinking about this crazy city...🌇🗽

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Celebramos? ✨🍾

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Without legs 🙂🙃 #shooting #newjob #paris🇫🇷

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Be in shape👊🏽 #nyc

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Hard work🌞👙 #womensecret #today #marbella #summer

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Quiero vacaciones y mi piel carbón 🌞🌴 #needholidays

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🔫💦

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Así, muy cómoda 💁🏽‍♀️ #beachgirl

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Tal día como hoy hace un año que nos convertimos en una suma perfecta #1+1=1, la fusión de dos almas gemelas hechas una sola para trabajar juntos el camino que nos depara. Mi amigo, mi amante, mi amor, mi alma gemela, mi lcoura, mi todo... Cumples cada uno de los requisitos para ser perfecto, mi perfección, todo lo que necesitaba y que sin buscarlo encontré. Te amo por poner algún calificativo a este sentimiento, pero va mucho más allá de esta simple palabra. Quiero conocer las arrugas más profundas de felicidad de tu cara a causa de toda una vida transcurrida, donde nos toque recordar momentos para que las nuevas generaciones tengan una idea de lo sencillo que es ser feliz. TEAMOOOO @danid2ois 💞

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