Тяжелая авария на Лиепайском шоссе: есть погибшие

Около 13.30 поступила информация, что в Вецпилсской волости на дороге Рига-Лиепая столкнулись два грузовых автомобиля, один из них загорелся.

По данным полиции, в аварии погибли два человека.

На место происшествия прибыли Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба и врачи. Движение по шоссе было блокировано в обоих направлениях.

Представитель Maxima Latvija рассказал агентству LETA, что в ДТП попал автомобиль доставки компании Akatrans - партнера Maxima Latvija, обеспечивающего услуги логистики торговой компании.

Maxima Latvija выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших. Компания также связалась с ответственными службами для того, чтобы тщательно расследовать ситуацию.