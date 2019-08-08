Тяжелая авария на Лиепайском шоссе: есть погибшие
В четверг, 8 августа, из-за тяжелой автоаварии в Дурбском крае было полностью блокировано движение по Лиепайскому шоссе, сообщили агентству LETA в Курземском региональном управлении Госполиции.
Около 13.30 поступила информация, что в Вецпилсской волости на дороге Рига-Лиепая столкнулись два грузовых автомобиля, один из них загорелся.
По данным полиции, в аварии погибли два человека.
На место происшествия прибыли Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба и врачи. Движение по шоссе было блокировано в обоих направлениях.
Представитель Maxima Latvija рассказал агентству LETA, что в ДТП попал автомобиль доставки компании Akatrans - партнера Maxima Latvija, обеспечивающего услуги логистики торговой компании.
Maxima Latvija выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших. Компания также связалась с ответственными службами для того, чтобы тщательно расследовать ситуацию.
Компания находится на связи с партнерами для того, что оказать необходимую психологическую поддержку семьям погибших, а также предоставить помощь другого рода.