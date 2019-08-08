Тайсон признался, что использовал мочу своей жены и детей для допинг-тестов

Легендарный боксёр рассказал, что сдавал мочу своей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому Тайсон использовал мочу своих детей.

Американский спортсмен также отметил, что в присутствии допинговых-контролёров он вынимал "искусственный пенис", после чего они отворачивались и не контролировали процесс сдачи теста.

Ранее Тайсон уже признавался в своей автобиографии, что ему приходилось прибегать к обману на допинг-тестах, дабы скрыть употребление кокаина и марихуаны перед боями.

Напомним, что Тайсон, которому в июне исполнилось 53 года, на протяжении нескольких лет владел чемпионскими поясами по версиям WBA, WBC, и IBF. В 1986 году Тайсон стал самым молодым чемпионом мира, нокаутировав Тревора Бербика уже во втором раунде.