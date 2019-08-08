Рижское "Динамо" завершило турнир в Сочи победой над Олимпийской сборной России

В первом периоде дублем за рижан отметился шведский хоккеист Давид Улльстрём - на 8-й минуте игрок воспользовался выходом один на один с вратарём, а 10 минут спустя швед обыграл нескольких соперников и забросил шайбу с близкого расстояния.

На третьей минуте второго периода игрок "Северстали" Владислав Кодола сократил отставание в счёте, а в середине заключительного отрезка игры Дамир Жафяров сравнял счёт. Правда, "динамовцам" потребовалось менее минуты, чтобы организовать контратаку, которую завершил Андрис Джериньш - 3:2.

Напомним, рижане в первом матче со счётом 1:2 уступили "Сочи", во втором матче обыграли санкт-петербургский СКА (6:5), а в третьем матче уступили ярославскому "Локомотиву" (2:3). Единственная команда, с которой рижане на турнире не встречались, это руководимый Бобом Хартли омский "Авангард".