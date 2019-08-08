Семь исключенных из партий депутатов Рижской думы готовы выдвинуть своего мэра

Он подчеркнул, что разговоры последней недели о возможной поддержке одного из кандидатов на пост мэра больше напоминают торговлю должностями, а не разговор о работе, которую предполагается проделать.

Чтобы исключить возможность манипуляции голосами наименьших фракций, "Фракция независимых депутатов" и блок депутатов "Риге" решили сотрудничать в хозяйственных вопросах, однако, по словам Путниньша, они не планируют объединяться в единую политическую силу.

"Мы будем встречаться с "Фракцией независимых депутатов" перед каждым заседанием думы, чтобы обговорить включенные в повестку дня вопросы, однако я не исключаю того, что будут такие вопросы, по которым наши мнения разойдутся", - сказал Путниньш.

Руководитель "Фракции независимых депутатов" Валерий Петров подчеркнул, что все семь депутатов поддержат того кандидата в мэры, который будет готов работать, чтобы воплощать в жизнь выдвинутые объединением цели, например, добиться увеличения пособия при рождении ребенка и уменьшения очередей в детских садах.

Депутаты также не исключили возможности, что, если они увидят, что ни Бурову, ни Зепсу не удается обеспечить себе достаточное количество голосов и прийти к единому знаменателю с новым объединением, они могли бы выдвинуть кандидата из своих рядов.

"Фракция независимых депутатов" состоит из четырех депутатов, исключенных из "Согласия", а блок "Риге" образуют депутат Оскар Путниньш и исключенные из Новой консервативной партии Имант Кейшс и Друвис Клейнс.