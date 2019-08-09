Стиль латвийских поклонников Кустурицы: модный взрыв в духе "балканского Феллини"

Как уже известно, летний концертный сезон в Юрмале подошел к своей кульминации - в эти дни в зале "Дзинтари" проходит международный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте", которой продлится до 11 августа. Во второй день фестиваля на юрмальской сцене в латиноамериканских ритмах зажгла колумбийская группа Puerto Candelaria, а следующим вечером публика насладилась фееричным действом, которое устроил "сербский Феллини" Эмир Кустурица.