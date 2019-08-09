Стиль латвийских поклонников Кустурицы: модный взрыв в духе "балканского Феллини"
Как уже известно, летний концертный сезон в Юрмале подошел к своей кульминации - в эти дни в зале "Дзинтари" проходит международный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте", которой продлится до 11 августа. Во второй день фестиваля на юрмальской сцене в латиноамериканских ритмах зажгла колумбийская группа Puerto Candelaria, а следующим вечером публика насладилась фееричным действом, которое устроил "сербский Феллини" Эмир Кустурица.
7 августа взрывная энергетика балканского характера накрыла волной позитивных эмоций гостей фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" на концерте Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra.
Кустурица передает миру культурный код своей родины посредством жгучей смеси рок-н-ролла, балканского панк-рока, фолк-джаза, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий.
Весь балканский колорит, которому свойственны открытость сердца, умение искренне веселиться, любовь к свободе, твердость духа зрители почувствовали, благодаря неординарной личности Кустурицы и его таланту.
К слову, публика подстать своему кумиру тоже продемонстрировала свою неординарность - в выборе нарядов для этого яркого вечера.
Мини соседствовали с шикарными вечерними платьями в пол, смелые разрезы и декольте - с элегантными брючными костюмами и всевозможными вариациями в спортивном стиле.
Ну а обувь - это вообще отдельная тема! Мокасины, кроссовки, полусапожки, открытые босоножки, модельные лодочки на высоком каблуке и даже какое-то модное "чудо в перьях", а точнее - в бахроме...
Внимание на ножки дамы - вот это "модное чудо в бахроме"!
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