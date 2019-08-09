Пт, 9.08.2019
На улицах, повторяю, имеем лишь несколько десятков тысяч человек. На страну с более чем 140-миллионным населением! Остальные же, не находя желанного покоя ни в телевизоре, ни в холодильнике, все чаще с тоской вспоминают о временах, когда действительно были счастливы. Иван Пауков, комментатор TVNET
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Стиль латвийских поклонников Кустурицы: модный взрыв в духе "балканского Феллини"
Фото

ФОТО: пресс-фото/коллаж РусскогоTVNET

Как уже известно, летний концертный сезон в Юрмале подошел к своей кульминации - в эти дни в зале "Дзинтари" проходит международный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте", которой продлится до 11 августа. Во второй день фестиваля на юрмальской сцене в латиноамериканских ритмах зажгла колумбийская группа Puerto Candelaria, а следующим вечером публика насладилась фееричным действом, которое устроил "сербский Феллини" Эмир Кустурица.

7 августа взрывная энергетика балканского характера накрыла волной позитивных эмоций гостей фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" на концерте Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra.

Кустурица передает миру культурный код своей родины посредством жгучей смеси рок-н-ролла, балканского панк-рока, фолк-джаза, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий.

Весь балканский колорит, которому свойственны открытость сердца, умение искренне веселиться, любовь к свободе, твердость духа зрители почувствовали, благодаря неординарной личности Кустурицы и его таланту.

ФОТО: Пресс-фото

К слову, публика подстать своему кумиру тоже продемонстрировала свою неординарность - в выборе нарядов для этого яркого вечера.

Мини соседствовали с шикарными вечерними платьями в пол, смелые разрезы и декольте - с элегантными брючными костюмами и всевозможными вариациями в спортивном стиле.

Ну а обувь - это вообще отдельная тема! Мокасины, кроссовки, полусапожки, открытые босоножки, модельные лодочки на высоком каблуке и даже какое-то модное "чудо в перьях", а точнее - в бахроме...

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Внимание на ножки дамы - вот это "модное чудо в бахроме"!

ФОТО: Пресс-фото

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