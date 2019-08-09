Лукаку перешёл в "Интер". Это рекордный трансфер для клуба

Контракт Лукаку с "Интером" рассчитан до лета 2024 года. Ранее стало известно, что Лукаку в Италии будет получать 9 миллионов евро в год и "Интер" заплатит за трансфер 26-летнего бельгийца 65 миллионов евро (плюс 10-12 миллионов в качестве бонусов). Таким образом, Лукаку стал самым дорогим приобретением в истории "Интера".

Стоит отметить, что ранее Лукаку объявил забастовку "Манчестер Юнайтед" и потребовал продать его в другой клуб. Футболисту даже пришлось какое-то время тренироваться на базе бельгийского "Андерлехта" и за неявку на тренировочную базу "красных дьяволов" заплатить штраф в размере 435 тысяч евро.

"Я здесь, чтобы вернуть "Интер" на вершину", - сказал Лукаку после подписания.

Карьеру футболиста Лукаку начал в "Андерлехте", а затем перебрался в Англию, где выступал за "Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". В Ангнлийской Премьер Лиге (АПЛ) он забил 113 голов в 252 матчах.