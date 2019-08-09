Лукаку перешёл в "Интер". Это рекордный трансфер для клуба

Итальянский футбольный клуб "Интер" на своём официальном сайте объявил о приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
Контракт Лукаку с "Интером" рассчитан до лета 2024 года. Ранее стало известно, что Лукаку в Италии будет получать 9 миллионов евро в год и "Интер" заплатит за трансфер 26-летнего бельгийца 65 миллионов евро (плюс 10-12 миллионов в качестве бонусов). Таким образом, Лукаку стал самым дорогим приобретением в истории "Интера".
🙌 | BENVENUTO#WelcomeRomelu!— Inter (@Inter) August 8, 2019
⚫️🔵#NotForEveryone pic.twitter.com/InbZxW2bxH
Стоит отметить, что ранее Лукаку объявил забастовку "Манчестер Юнайтед" и потребовал продать его в другой клуб. Футболисту даже пришлось какое-то время тренироваться на базе бельгийского "Андерлехта" и за неявку на тренировочную базу "красных дьяволов" заплатить штраф в размере 435 тысяч евро.
"Я здесь, чтобы вернуть "Интер" на вершину", - сказал Лукаку после подписания.
Карьеру футболиста Лукаку начал в "Андерлехте", а затем перебрался в Англию, где выступал за "Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". В Ангнлийской Премьер Лиге (АПЛ) он забил 113 голов в 252 матчах.
Стоит отметить, что Лукаку также является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. На его счету 48 мячей в 81 матче.