"Мама Стифлера": Алена Водонаева эротично похвасталась роскошным бюстом

Снимок был сделан у бассейна в Лос-Анджелесе. Перед тем как эротично позировать, Алена намазала себя маслом для тела.

"Мама Стифлера на максималках", - подписала снимок Водонаева.

Действительно стоит отметить, что некое сходство есть. Особенно это касается бюста, который кажется вот-вот выпадет из купальника звезды.