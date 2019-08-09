Пт, 9.08.2019
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"Мама Стифлера": Алена Водонаева эротично похвасталась роскошным бюстом

Алена Водонаева

ФОТО: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/?hl=ru

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева разместила на своей странице в Instagram невероятно соблазнительное фото. 

Снимок был сделан у бассейна в Лос-Анджелесе. Перед тем как эротично позировать, Алена намазала себя маслом для тела. 

"Мама Стифлера на максималках", - подписала снимок Водонаева. 

Действительно стоит отметить, что некое сходство есть. Особенно это касается бюста, который кажется вот-вот выпадет из купальника звезды.

Подписчики актрисы согласились, что девушка похожа на маму Стифлера из фильма "Американский пирог". Они также отметили, что Алена невероятна привлекательна. 

Ранее Алена Водонаева отметила день рождения фотосессией у "авто мечты".

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