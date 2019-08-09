"Мама Стифлера": Алена Водонаева эротично похвасталась роскошным бюстом

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева разместила на своей странице в Instagram невероятно соблазнительное фото.
Снимок был сделан у бассейна в Лос-Анджелесе. Перед тем как эротично позировать, Алена намазала себя маслом для тела.
"Мама Стифлера на максималках", - подписала снимок Водонаева.
Действительно стоит отметить, что некое сходство есть. Особенно это касается бюста, который кажется вот-вот выпадет из купальника звезды.
Подписчики актрисы согласились, что девушка похожа на маму Стифлера из фильма "Американский пирог". Они также отметили, что Алена невероятна привлекательна.