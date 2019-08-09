В небо поднимется Вильнюс: airBaltic раскрасила один из самолетов в цвета флага Литвы

Для создания новой цветовой гаммы 15 профессиональных маляров работали 1000 часов. В целом в покраске были использованы 250 литров грунта, краски и лака. Толщина окрашенного слоя составляет 120 микронов или 0,12 миллиметров. Малярные работы были доверены команде Magnetic MRO.

В первые шесть месяцев 2019 года авиакомпания перевезла более 240 000 пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предприятие перевезло на 20% больше пассажиров.

"Команда airBaltic рада представить литовским пассажирам эту новую, особенную раскраску самолета. Теперь флаги всех трех стран Балтии будут гордо развиваться над нашими головами высоко в воздухе", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.