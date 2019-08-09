В небо поднимется Вильнюс: airBaltic раскрасила один из самолетов в цвета флага Литвы
Учитывая растущую популярность латвийской авиакомпании airBaltic в Литве, предприятие окрасило один из своих самолетов в цвета литовского флага. Теперь самолет Airbus A220-300 с регистрационным номером YL-CSK имеет желто-зелено-красную раскраску, кроме того он был назван в честь названия литовской столицы Вильнюса.
Для создания новой цветовой гаммы 15 профессиональных маляров работали 1000 часов. В целом в покраске были использованы 250 литров грунта, краски и лака. Толщина окрашенного слоя составляет 120 микронов или 0,12 миллиметров. Малярные работы были доверены команде Magnetic MRO.
В первые шесть месяцев 2019 года авиакомпания перевезла более 240 000 пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предприятие перевезло на 20% больше пассажиров.
"Команда airBaltic рада представить литовским пассажирам эту новую, особенную раскраску самолета. Теперь флаги всех трех стран Балтии будут гордо развиваться над нашими головами высоко в воздухе", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Ранее сообщалось, что airBaltic решила отметить свой успех в Эстонии и раскрасила один из своих самолетов - Airbus A220-300 - в цвета эстонского флага. Бело-сине-черный самолет с регистрационным номером YL-CSJ был назван в честь эстонской столицы Таллинна.