Пт, 9.08.2019
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В небо поднимется Вильнюс: airBaltic раскрасила один из самолетов в цвета флага Литвы
И назвала его в честь литовской столицы

Самолет, окрашенный в цвета литовского флага.

ФОТО: airBaltic

Учитывая растущую популярность латвийской авиакомпании airBaltic в Литве, предприятие окрасило один из своих самолетов в цвета литовского флага. Теперь самолет Airbus A220-300 с регистрационным номером YL-CSK имеет желто-зелено-красную раскраску, кроме того он был назван в честь названия литовской столицы Вильнюса. 

Для создания новой цветовой гаммы 15 профессиональных маляров работали 1000 часов. В целом в покраске были использованы 250 литров грунта, краски и лака. Толщина окрашенного слоя составляет 120 микронов или 0,12 миллиметров. Малярные работы были доверены команде Magnetic MRO. 

В первые шесть месяцев 2019 года авиакомпания перевезла более 240 000 пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предприятие перевезло на 20% больше пассажиров.

"Команда airBaltic рада представить литовским пассажирам эту новую, особенную раскраску самолета. Теперь флаги всех трех стран Балтии будут гордо развиваться над нашими головами высоко в воздухе", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Ранее сообщалось, что airBaltic решила отметить свой успех в Эстонии и раскрасила один из своих самолетов - Airbus A220-300 - в цвета эстонского флага. Бело-сине-черный самолет с регистрационным номером YL-CSJ был назван в честь эстонской столицы Таллинна.

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