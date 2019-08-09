Футбол с Владимиром Ивановым: Хит сезона - РФШ против "Риги" и битва "вторых номеров" в Слоке

Действующий чемпион Латвии "Рига", по известным причинам, сейчас загружен по полной программе. Речь идет прежде всего о выступлении подопечных Михаила Конева в Лиге Европы (первый матч третьего предварительного раунда Лиги Европы с финским ХИКом завершился весьма обнадеживающей ничьей на стадионе "Даугава" - 1:1). Настолько загружен, что, как известно, не так давно пришлось воспользоваться опцией в календаре и пропускать предыдущий матч с "Вентспилсом". Сейчас же речи о каких-то переносах не идет, и перед выездом в Хельсинки "Ригу" ждет еще одно серьезное испытание (матч в финской столице запланирован на 15 августа). Только на этот раз с главным конкурентом в борьбе за чемпионский титул РФШ.

Тут надо отметить, что РФШ удачно воспользовался всеми августовскими хитросплетениями календаря "Вирслиги", так как "Рига" пропускала, кто не забыл, еще и 23-й тур.

Что на выходе у нас получается? Команда литовского специалиста Вальдаса Дамбраускаса одерживает две труднейшие победы кряду над "Валмиерой" и "Даугавпилсом" с одинаковым счетом 1:0, и сравнивается по набранным очкам с лидером турнира.

ФОТО: fkrfs.lv

У "Риги" и РФШ по 41 баллу, пусть при этом действующий чемпион и имеет в запасе два матча ("Рига" провела 20 игр, РФШ - 22). Но в воскресенье это не будет иметь никакого значения - у РФШ появляется еще один прекрасный шанс ввязаться в борьбу за "золото". Тем более, что игра пройдет на домашнем стадионе "Аркадия", а соперник будет измотан и морально, и физически, теми самыми непростыми играми еврокубков (за последний месяц рижане играли с ирландским "Дандолком", польским "Пястом" и теперь вот с ХИКом).

Более чем уверен, что всеми мыслями футболисты "Риги" в воскресенье будут уже в Хельсинки, так что РФШ это только на руку.

Ну и не будем забывать, что в нынешнем сезоне "Рига" и РФШ уже дважды выясняли отношения между собой и пока что тут все пополам - победа РФШ со счетом 3:1 в первом круге, и возврат долга во втором со стороны "Риги" во втором - 2:0.

В тот же день, 11 августа, "Лиепая" Александра Старкова дома будет принимать "Даугавпилс". Это, кажется, единственный матч в туре, где прогноз очевиден - "Даугавпилс" продолжает находится в "летаргическом сне", в последних семи играх потерпев пять поражений. И ничто не говорит о том, что ситуация может измениться. Так что лиепайчанам и карты в руки. Тем более, что в этом сезоне "Лиепая" оба матча проигрывала "Даугавпилсу" (2:3 и 0:1). Кажется, этой традиции приходит конец.

Вугар Аскеров ("Лиепая") ФОТО: Jānis Līgats/optibetvirsliga.lv

В субботу 25-й тур откроется встречами в Слоке и Елгаве. Во втором случае сойдутся команды, для которых подвал турнирной таблицы давненько стал домом родным. Но если для "Метты" это уже стало привычным состоянием, то "Елгава" белорусского специалиста Олега Кубарева изо всех сил пытается покинуть эту незавидную зону.

Матч пройдет в Елгаве и если не сейчас, то когда? Но я более чем уверен, что "Метта" поедет за тремя очками. Да и статистика говорит в пользу аутсайдера "Вирслиги", который обе предыдущих дуэли выигрывал (дважды - по 2:1). Вот вам и еще один парадокс нынешнего запутанного до предела сезона. Такая же картина наблюдается и в другой паре 25-го тура "Спартак" - "Валмиера".

Юрмальчане обыгрывали команду Тамаза Пертии и в первом круге - 2:0, и во втором - 2:1. Почему бы еще раз не отпраздновать викторию, тем более, что речь идет о третьем месте в турнирной таблице.