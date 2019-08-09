Пт, 9.08.2019
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Остапенко покидает соревнования в Торонто

Алёна Остапенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко потерпела поражение в третьем круге турнира в Торонто.

Остапенко, которая занимает 82-е место в рейтинге, уступила чешке Мари Бузковой (91-е место) со счётом 2:6, 2:6. За участие в турнире в Торонто Остапенко заработала 105 рейтинговых очков WTA.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 19 минут. За это время Остапенко сделала десять двойных ошибок, а Бузкова выполнила два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Бузковой.

В 1/4 финала в Торонто Мари Бузкова сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая занимает 4-е место в мировом рейтинге.

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