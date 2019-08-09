Остапенко покидает соревнования в Торонто

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко потерпела поражение в третьем круге турнира в Торонто.
Остапенко, которая занимает 82-е место в рейтинге, уступила чешке Мари Бузковой (91-е место) со счётом 2:6, 2:6. За участие в турнире в Торонто Остапенко заработала 105 рейтинговых очков WTA.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 19 минут. За это время Остапенко сделала десять двойных ошибок, а Бузкова выполнила два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Бузковой.
В 1/4 финала в Торонто Мари Бузкова сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая занимает 4-е место в мировом рейтинге.
Fist pump if you are through to the QF! 💪— Rogers Cup (@rogerscup) August 9, 2019
Qualifier @MarieBouzkova 🇨🇿 breaks Jeļena Ostapenko 🇱🇻 four times en route to commanding 6-2, 6-2 victory.
She will face No. 4 Simona Halep tomorrow. pic.twitter.com/TQSJwfP9aI