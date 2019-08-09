Нелегальный алкоголь, сигареты и топливо: в Иманте задержали контрабандиста

Полиция получила информацию о том, что в Иманте, возможно, некий мужчина хранит незаконные акцизные товары.

Проверив полученную информацию, полицейские во вторник, 6 августа, задержали мужчину 1956 года рождения, который хранил в своей частной собственности алкоголь, топливо и сигареты. В гараже был проведен обыск, во время которого сотрудники полиции нашли 125 литров незаконного алкоголя, 200 литров нелегального топлива и 4500 сигарет без акцизных марок.

63-летний мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции.

В связи с происшествием начат уголовный процесс. За преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без.

Задержанный также будет привлечен к административной ответственности за незаконную продажу сигарет и топлива.