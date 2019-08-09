Пт, 9.08.2019
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Нелегальный алкоголь, сигареты и топливо: в Иманте задержали контрабандиста

ФОТО: Valsts policija

Сотрудники Госполиции изъяли в Риге из гаража некого мужчины алкоголь, сигареты и топливо. Об этом сообщает Госполиция на своей странице в Facebook.

Полиция получила информацию о том, что в Иманте, возможно, некий мужчина хранит незаконные акцизные товары. 

Проверив полученную информацию, полицейские во вторник, 6 августа, задержали мужчину 1956 года рождения, который хранил в своей частной собственности алкоголь, топливо и сигареты. В гараже был проведен обыск, во время которого сотрудники полиции нашли 125 литров незаконного алкоголя, 200 литров нелегального топлива и 4500 сигарет без акцизных марок. 

63-летний мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции. 

В связи с происшествием начат уголовный процесс. За преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без.

Задержанный также будет привлечен к административной ответственности за незаконную продажу сигарет и топлива.

В этот же день к мужчине применили в качестве меры пресечения полицейский надзор.

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