"Не думаю, что многие согласились бы на такой переход". Давид Луис стал игроком "Арсенала"

В этот трансфер мало кто мог поверить, ведь лондонские клубы "Челси" и "Арсенал" - это заядлые соперники, но всё же трансфер состоялся. В последнее время ходили слухи о том, что Луис поссорился с главным тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом, поэтому бразилец начал искать новый клуб.

32-летний футболист в четверг вечером прошёл медицинское обследование и подписал контракт с "Арсеналом". Как сообщает BBC Sport, "Челси" на трансфере бразильца заработал 8,6 миллионов евро.

"Мой этап карьеры в "Челси" завершен. Была возможность перейти в другой большой клуб, но мне нравится принимать вызовы. Не думаю, что много игроков согласились бы на такой переход, возможно, они бы испугались", - приводит слова Луиса пресс-служба "канониров".