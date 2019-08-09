"Не думаю, что многие согласились бы на такой переход". Давид Луис стал игроком "Арсенала"

Защитник сборной Бразилии Давид Луис перешёл из лондонского "Челси" в "Арсенал". Новичок получил футболку с 23-м номером.
В этот трансфер мало кто мог поверить, ведь лондонские клубы "Челси" и "Арсенал" - это заядлые соперники, но всё же трансфер состоялся. В последнее время ходили слухи о том, что Луис поссорился с главным тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом, поэтому бразилец начал искать новый клуб.
32-летний футболист в четверг вечером прошёл медицинское обследование и подписал контракт с "Арсеналом". Как сообщает BBC Sport, "Челси" на трансфере бразильца заработал 8,6 миллионов евро.
"Мой этап карьеры в "Челси" завершен. Была возможность перейти в другой большой клуб, но мне нравится принимать вызовы. Не думаю, что много игроков согласились бы на такой переход, возможно, они бы испугались", - приводит слова Луиса пресс-служба "канониров".
Давид Луис начинал футбольную карьеру в бразильском клубе "Витория Сальвадор", а в 2007 году я приметила португальская "Бенфика" и пригласила к себе. Затем транзитом через "Челси" Давид оказался в ПСЖ, после чего снова вернулся в стан "синих". В общей сложности в "Челси" Луис провёл 6,5 лет.
Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4 😄— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019
🇧🇷 #BemvindoDavid