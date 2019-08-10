Сб, 10.08.2019
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Видео: Роберто Карлос повторил свой фирменный неберущийся удар

Роберто Карлос

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Бывший защитник мадридского "Реала", махачкалинского "Анжи" и сборной Бразилии забил шикарный гол экс-вратарю "Барселоны" и сборной Португалии Витору Байя.

46-летний бразилец пробил штрафной удар прямо в парке, а мяч по невероятной дуге закрутился в ворота впритирку со штангой. Байя даже не дёрнулся. Таким образом, Роберто Карлос доказал, что не утратил свой фирменный стиль исполнения стандартных ударов.

Напомним, что бразилец является чемпионом мира 2002 года, а также победителем трёх розыгрышей Лиги чемпионов в составе "Реала" (1998, 2000, 2002). 49-летний Витор Байя является обладателем трёх еврокубковых трофеев: Лиги чемпионов (2004), Кубка УЕФА (2003) и Межконтинентального кубка (2004).

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