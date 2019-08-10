Видео: Роберто Карлос повторил свой фирменный неберущийся удар

Бывший защитник мадридского "Реала", махачкалинского "Анжи" и сборной Бразилии забил шикарный гол экс-вратарю "Барселоны" и сборной Португалии Витору Байя.
Ainda tem o jeitinho todo... 😎 Não percas, este domingo, na estreia do Camisola 11 às 22h, @Oficial_RC3 com Vítor Baía! #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/g1ZpGtL6JP— Canal 11 (@Canal_11Oficial) August 8, 2019
46-летний бразилец пробил штрафной удар прямо в парке, а мяч по невероятной дуге закрутился в ворота впритирку со штангой. Байя даже не дёрнулся. Таким образом, Роберто Карлос доказал, что не утратил свой фирменный стиль исполнения стандартных ударов.
Напомним, что бразилец является чемпионом мира 2002 года, а также победителем трёх розыгрышей Лиги чемпионов в составе "Реала" (1998, 2000, 2002). 49-летний Витор Байя является обладателем трёх еврокубковых трофеев: Лиги чемпионов (2004), Кубка УЕФА (2003) и Межконтинентального кубка (2004).