Пт, 9.08.2019
На улицах, повторяю, имеем лишь несколько десятков тысяч человек. На страну с более чем 140-миллионным населением! Остальные же, не находя желанного покоя ни в телевизоре, ни в холодильнике, все чаще с тоской вспоминают о временах, когда действительно были счастливы. Иван Пауков, комментатор TVNET

Украинский вратарь "Вентспилса" наказан УЕФА за расизм

Константин Махновский

ФОТО: FK Ventspils Futbola Klubs (Facebook)

Украинский вратарь "Вентспилса" Константин Махновский десятиматчевую дисквалификацию от УЕФА за расистское поведение в ответном матче с мальтийским клубом "Гзира" в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.

Отмечается, что во время матча "Вентспилса" и "Гзиры" Махновский оскорбил сенегальского форварда Амада Самбу, после чего разгорелся конфликт, который удалось остановить только после вмешательства руководства мальтийской команды.

Самба получил от УЕФА двухматчевую дисквалификацию за ответные оскорбления, а Махновский пропустит 10 матчей в еврокубках.

Напомним, что "Вентспилс" прошёл "Гзиру" по сумме двух встреч (4:0, 2:2) и пробился в третий отборочный раунд Лиги Европы, где соперником "жёлто-синих" стал португальский клуб "Витория Гимарайнш". Первая игра на рижском стадионе "Даугава" завершилась крупной победой гостей (3:0), а ответный матч состоится в Португалии 15 августа.

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