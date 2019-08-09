Украинский вратарь "Вентспилса" наказан УЕФА за расизм

Отмечается, что во время матча "Вентспилса" и "Гзиры" Махновский оскорбил сенегальского форварда Амада Самбу, после чего разгорелся конфликт, который удалось остановить только после вмешательства руководства мальтийской команды.

Самба получил от УЕФА двухматчевую дисквалификацию за ответные оскорбления, а Махновский пропустит 10 матчей в еврокубках.

Напомним, что "Вентспилс" прошёл "Гзиру" по сумме двух встреч (4:0, 2:2) и пробился в третий отборочный раунд Лиги Европы, где соперником "жёлто-синих" стал португальский клуб "Витория Гимарайнш". Первая игра на рижском стадионе "Даугава" завершилась крупной победой гостей (3:0), а ответный матч состоится в Португалии 15 августа.