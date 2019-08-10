Сб, 10.08.2019
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Стиль гостей на концерте Стивена Ридли в Юрмале: бархат, кожа и немного модного кокетства
Дубска, как всегда, очаровательна!

ФОТО: пресс-фото/коллаж Русского TVNET

В концертном зале "Дзинтари" продолжается международный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте". На юрмальской сцене уже зажгла в латиноамериканских ритмах колумбийская группа Puerto Candelaria, в другой вечер публика насладилась фееричным действом, которое устроил "сербский Феллини" Эмир Кустурица, и вот еще один яркий концерт - британский пианист-виртуоз Стивен Ридли покорил зрителей своим талантом, очаровательной улыбкой и сумасшедшей энергетикой.

Сольный концерт харизматичного и экспрессивного Стивена Ридли в Юрмале стал, пожалуй, самым эмоциональным и подарил зрителям незабываемые эмоции.

Выступления этого музыканта с первых минут захватывают его умением чувствовать композиции и транслировать свои чувства и эмоции публике.

Это не был концерт в традиционном восприятии - скорее, страстный "танец" вокала и игры на фортепиано, настоящий моноспектакль талантливого актера.

Вечер получился потрясающий, к тому же открытый и улыбчивый музыкант очень тесно и с удовольствием общался с поклонниками как во время концерта, так и до и после него.

К слову, и поклонники у Ридли очень жизнерадостные и яркие. Чего только стоит всеобщая любимица, женщина-праздник, известный стилист и имидж-дизайнер, очаровательная Жанна Дубска!

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Галерея: Стиль гостей на концерте Стивена Ридли в Юрмале

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