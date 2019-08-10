Стиль гостей на концерте Стивена Ридли в Юрмале: бархат, кожа и немного модного кокетства
В концертном зале "Дзинтари" продолжается международный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте". На юрмальской сцене уже зажгла в латиноамериканских ритмах колумбийская группа Puerto Candelaria, в другой вечер публика насладилась фееричным действом, которое устроил "сербский Феллини" Эмир Кустурица, и вот еще один яркий концерт - британский пианист-виртуоз Стивен Ридли покорил зрителей своим талантом, очаровательной улыбкой и сумасшедшей энергетикой.
Сольный концерт харизматичного и экспрессивного Стивена Ридли в Юрмале стал, пожалуй, самым эмоциональным и подарил зрителям незабываемые эмоции.
Выступления этого музыканта с первых минут захватывают его умением чувствовать композиции и транслировать свои чувства и эмоции публике.
Это не был концерт в традиционном восприятии - скорее, страстный "танец" вокала и игры на фортепиано, настоящий моноспектакль талантливого актера.
Вечер получился потрясающий, к тому же открытый и улыбчивый музыкант очень тесно и с удовольствием общался с поклонниками как во время концерта, так и до и после него.
К слову, и поклонники у Ридли очень жизнерадостные и яркие. Чего только стоит всеобщая любимица, женщина-праздник, известный стилист и имидж-дизайнер, очаровательная Жанна Дубска!
Галерея: Стиль гостей на концерте Стивена Ридли в Юрмале