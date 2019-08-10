Игрок сборной Латвии по футболу перебрался из Польши в Юрмалу

Игрок сборной Латвии по футболу Игорь Тарасов присоединился к юрмальскому "Спартаку", сообщает клуб.
30-летний Тарасов, который играет на позиции полузащитника и защитника, присоединился к латвийской команде на правах свободного агента.
Предыдущие два сезона Тарасов провёл в чемпионате Польши, представляя команду "Шлёнск" из города Вроцлав.
Профессиональную карьеру футболиста Тарасов начал в рижском "Сконто", затем играл в рижском "Олимпе", "Вентспилсе", азербайджанском клубе "Симург", "Немане" из Беларуси, турецком "Гиресунспоре" и польской "Ягеллонии".
Свой последний матч в "Вирслиге" Тарасов провёл в далёком 2013 году за "Вентспилс". Интересно, что последний гол футболиста в чемпионате Латвии был забит именно в ворота юрмальского "Спартака".
За сборную Латвии игрок провёл 31 матч, в которых футболисту удалось забить один гол.