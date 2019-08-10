Игрок сборной Латвии по футболу перебрался из Польши в Юрмалу

30-летний Тарасов, который играет на позиции полузащитника и защитника, присоединился к латвийской команде на правах свободного агента.

Предыдущие два сезона Тарасов провёл в чемпионате Польши, представляя команду "Шлёнск" из города Вроцлав.

Профессиональную карьеру футболиста Тарасов начал в рижском "Сконто", затем играл в рижском "Олимпе", "Вентспилсе", азербайджанском клубе "Симург", "Немане" из Беларуси, турецком "Гиресунспоре" и польской "Ягеллонии".

Свой последний матч в "Вирслиге" Тарасов провёл в далёком 2013 году за "Вентспилс". Интересно, что последний гол футболиста в чемпионате Латвии был забит именно в ворота юрмальского "Спартака".