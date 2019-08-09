Кого "переедет" Rail Baltica в Засулауксе и Шампетерисе?

Засулаукс — один из небольших районов Риги. Своему названию он обязан поместью Засен, которое когда-то находилось на территории ботанического сада.

При этом у района есть своя станция, ей больше ста лет. И сюда трасса зайдёт прямиком из Агенскалнса.

Региональной остановки Rail Baltica на этой станции не будет. Но без изменений не обойдётся.

"В Засулауксе линия Rail Baltica пойдёт по вот этой зелёной зоне, дорогу мы не затрагиваем. Строим всё на зелёной зоне, и существующую железнодорожную инфраструктуру мы двигаем ближе к станции. На время строительства работа железной дороги не прерывается.

Также в рамках проекта планируется построить переходы для пешеходов и велосипедистов. Один из них - в конце перрона, сейчас там наземный переход.

Мост Калнциема мы не затрагиваем. В сторону Риги в Засулауксе планируется еще один переход. И во время проектирования надо решить, использовать ли калнциемский мост или строить отдельный переход", - пояснил Гирт Браманс, региональный руководитель RB Rail.

Во многих местах ещё не понятно, каким будет переход - туннель или мост. Но он появится около станции Засулаукс - это уже решённый вопрос.

Браманс утверждает, что туннель, если спуск удается спроектировать плавным - лучшее решение для пешеходов, чем мост.

"Задача проектирования - понять точное местоположение перехода. В этом случае это будет туннель, удобный для пешеходов и велосипедистов, а также людей с ограниченными возможностями. Нужно обеспечить безопасный переход и сделать его светлым, чтобы ходить не было страшно. Мы активно сотрудничаем с негосударственным сектором. Это поможет сделать переходы действительно используемыми и удобными", - добавил он.

Дальше в сторону Иманты рельсы уходят в Болдераю и Юрмалу. Rail Baltica следует по юрмальской дороге.

"Дальше - инфраструктура Депо, где уже сейчас много железнодорожных путей. Движение интенсивное. И в рамках проекта Rail Baltica задача проектировщиков - найти оптимальный вариант того, как новая железная дорога расположится рядом", - пояснил Браманс.

Магистраль также должна будет обеспечить доступ к перронам депо Засулаукса, рассматривается возможность обеспечить пешеходное сообщение между Засулауксом и Шампетерисом.

Сейчас официального благоустроенного перехода там нет, но есть мост, который давно находится в аварийном состоянии. Ответственность за него не спешит брать на себя ни одно учреждение.

Переходить там крайне сложно - частично отсутствуют ступеньки. На мосту также находится опора для наземных теплосетей.

Чуть дальше от Депо может появиться и новый переезд для машин, но этот вопрос - в руках самоуправления. С проектом магистрали эти планы не связаны.

В обществе "Засулауксу и Шампетерису" подтверждают - дискуссии с разработчиками проекта идут.

"Мы сейчас в процессе того, чтобы подписать меморандум с Rail Baltica. В общем, мы этот проект поддерживаем, мы понимаем, что он должен реализоваться. Но сейчас всё на стадии проектирования, и пока сложно сказать, как проект будет выглядеть.

Но наша цель - чтобы мобильность между Засулауксом и Шампетерисом не пропала. Главное, чтобы туннелей и мостов для пешеходов было много", - подчеркнула Рута Бейнаре, председатель правления общества "Засулауксу и Шампетерису".