Самые вредные мужья по знаку Зодиака

У всехз знаков Зодиака есть свои пороки и слабости, так что многие астрологи советуют мириться с ними, если ваши чувства сильны. Даже если мужчину не исправить, всегда можно переключить внимание на его положительные качества, которые вызывают восхищение.

Рак

Раки - те еще вредины. Они очень милые, но если им что-то взбрело в голову, то их не остановить. Свою идею они не просто будут продвигать, а сделают самой важной для всей семьи.

Они повесят на холодильник напоминание и будут надоедливо настаивать на своем до тех пор, пока каждый не примет их точку зрения.

С ними лучше всегда соглашаться, потому что Раки берут измором. В своем упрямстве они могут соперничать с Тельцами, Овнами и Козерогами, существенно превосходя их в некоторых аспектах. Зацикленность Раков на себе зачастую не знает предела, что ужасно раздражает их жен и близких. Это один из самых эгоистичных знаков Зодиака.

Дева

Девы могут утомить кого угодно своими бесконечными правилами и занудством.

Они чистюли, обожают порядок и любят, когда все в доме и в семье подчинено какому-то уставу.

Любые перемены они принимают с трудом, потому что им необходимы стабильность и спокойствие.

Если же нарушение правил касается финансовой стороны семейной жизни, то вредность Дев переходит все границы.

Они будут пилить свою жену за "транжирство" столько, сколько не сможет никто другой.

А если это не сработает, Девы могут просто обидеться. Пока на них не прикрикнешь, они не поймут, что перегнули палку. Главное - не перестараться.

Скорпион

Скорпионы - первоклассные нытики и зануды. Да, они прекрасны по многим параметрам, но порой становятся настолько невыносимыми, что хочется кричать от безысходности. Изменить их, само собой, не получится, так что придется только терпеть. С другой стороны, это не такой уж большой минус, если ты действительно любишь человека.

Представители этого знака Зодиака любят поспорить с женой, с детьми, с родителями. Переубедить их в чем-то невозможно. Они просто правы, и все.

А еще они мстительны, так что если муж-Скорпион припомнит вам ошибки пятилетней давности, то не удивляйтесь. Эти вредины не забывают ничего и никогда.

Водолей

Личные желания у Водолеев всегда в приоритете. Они будут упорно добиваться своего, даже если это противоречит интересам всей семьи. Если же супруга выскажет несогласие или недовольство, Водолей пожалуется всем, что жена его ограничивает.

Кроме того, все Водолеи - прирожденные ревнивцы и собственники. Они очень заботливы, но иногда перегибают палку, пытаясь контролировать свою жену везде и во всем.

Эта вредность не из-за недостатка самоуверенности: просто такими Водолеев сделала Вселенная.

Рыбы

У мужчин-Рыб часто меняется настроение, а жизнь с ними похожа на постоянный бег с препятствиями.

Это те самые мужчины, которые задерживаются в гараже, ходят на футбол чаще остальных и развлекаются с друзьями. Львиная доля их вредности исходит из скрытности.

Они предпочитают не рассказывать о своих планах.