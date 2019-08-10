Сб, 10.08.2019
Мои родители никогда не позволяли мне забыть, что я латышка. Вайра Вике-Фрейберга в интервью ВВС

Во дворе частного дома в Болдерае машина приземлилась на крышу. Она была в угоне
Фото

Иллюстративное фото

ФОТО: Kaspars Meinerts/TVNET

В четверг, 8 августа, одна семья из Болдераи спокойно попивала дома кофе, как вдруг сквозь забор в их двор влетел автомобиль, которой, как оказалось впоследствии, был угнанным, сообщила передача Degpunktā. 

Ворвавшись во двор сквозь забор, автомобиль Audi перевернулся на крышу. Помимо водителя в автомобиле был и пассажир.

Виновники происшествия выбрались из автомобиля и сбежали еще до прибытия полиции.

"Мы с женой сели пить кофе около десяти утра. А вдруг удар, пыль, ничего не понимаем. Жена видит, как из-за угла летит машина. Выхожу во двор, машина колесами кверху лежит. Один парень вышел, потом и второй выпрыгнул", - рассказал владелец дома.  

Ребята так быстро скрылись, что мужчина не успел никак разглядеть их, чтобы помочь прибывшей полиции.

По словам очевидца, парни просто не справились с управлением на большой скорости и не смогли вписаться в поворот. 

Когда на место ЧП прибыла полиция, выяснилось, что несколько часов назад поступило заявление об угоне в последствии приземлившейся на крышу Audi. 

В полиции начато расследование, молодые парни объявлены в розыск. Хозяин жилья подсчитывает урон от нежданных гостей. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ