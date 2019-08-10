Сб, 10.08.2019
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Вайра Вике-Фрейберга в интервью ВВС

В Англии случилось массовое отключение электроэнергии. Оно затронуло миллион жителей

ФОТО: EPA/Scanpix

​Вечером в пятницу, 9 августа, в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии произошло массовое отключение электроэнергии. Это случилось из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны, сообщило BBC.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - сообщалось в социальной сети Twitter оператора энергосетей UK Power Network.

В управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London сообщили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта, пишет Корреспондент.net.

Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено. 

В британском Управлении по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии сообщили, что сбой в работе энергосистемы Великобритании оказал влияние на почти миллион жителей страны.

Сейчас энергосистема возвратилась к нормальному функционированию.

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