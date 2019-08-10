В Англии случилось массовое отключение электроэнергии. Оно затронуло миллион жителей

Вечером в пятницу, 9 августа, в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии произошло массовое отключение электроэнергии. Это случилось из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны, сообщило BBC.
"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - сообщалось в социальной сети Twitter оператора энергосетей UK Power Network.
В управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London сообщили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта, пишет Корреспондент.net.
Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено.
В британском Управлении по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии сообщили, что сбой в работе энергосистемы Великобритании оказал влияние на почти миллион жителей страны.
Сейчас энергосистема возвратилась к нормальному функционированию.
The whole of Newcastle airport in lockdown after a power cut throughout. Great start to the holiday. We were just about to check in too. pic.twitter.com/lXeTvhEj04— Richy Lavender (@richylavender) August 9, 2019
Scenes at Clapham junction, commuters using phone lights in the tunnels. Also I just got trapped on the train as the doors stopped working. pic.twitter.com/wJjBAmoiOd— Ais Green (@AislingJane_) August 9, 2019