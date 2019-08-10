Мощная доза умиления от "Макларена": малыш получил собственный болид "Ф-1"

Нечто невероятно милое случилось этим летом под эгидой британской автогоночной команды "Макларен". Её маленький фанат так искренне подражал пилоту Ландо Норриса, рассекая по дому в картонной коробке, что клуб подарил мальчишке визит в технологический центр команды и ... собственный болид. Очень похожий на настоящий!
На самом деле, спасибо прежде всего надо сказать маме мальчугана - именно она разместила в социальной сети Twitter видео, на котором её сын представлял себя гонщиком, сидя в расписанной под №4 коробке.
Она не постеснялась отметить в публикации пилота "Макларена" Ландо Норриса.
@LandoNorris My 4 year old son is your biggest fan! pic.twitter.com/wTF7FXiyG0— Sarah (@yesmrshartley1) June 19, 2019
"Ландо, мой 4-летний сын - ваш самый большой ваш фанат!" - написала она.
Ответ спортсмена не заставил себя долго ждать, он написал, что "тоже хочет такой":
Damn! I want one 😂 https://t.co/eObBNYNKmn— Lando Norris (@LandoNorris) June 20, 2019
Переписка не осталась незамеченной, видео быстро набрало популярность в соцсети и в тот же день "Макларен" пригласил мальчика вместе с мамой на базу команды "для проверки его реальных навыков и машины".
Спустя некоторое время малыш и в самом деле посетил базу, где его накормили фирменными печеньками, показали настоящую прошлогоднюю машину "Формулы-1" и заодно подарили ему новенький болид.
It's in the living room. Logan says come and play! pic.twitter.com/46JMJPLgnw— Sarah (@yesmrshartley1) August 7, 2019
Повезло малышу с мамой! Да и "Макларен" - красавчики!