Сб, 10.08.2019
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Мощная доза умиления от "Макларена": малыш получил собственный болид "Ф-1"

пилот Ландо Норрис

ФОТО: AFP / Scanpix

Нечто невероятно милое случилось этим летом под эгидой британской автогоночной команды "Макларен". Её маленький фанат так искренне подражал пилоту Ландо Норриса, рассекая по дому в картонной коробке, что клуб подарил мальчишке визит в технологический центр команды и ... собственный болид. Очень похожий на настоящий!

На самом деле, спасибо прежде всего надо сказать маме мальчугана - именно она разместила в социальной сети Twitter видео, на котором её сын представлял себя гонщиком, сидя в расписанной под №4 коробке.

Она не постеснялась отметить в публикации пилота "Макларена" Ландо Норриса.

"Ландо, мой 4-летний сын - ваш самый большой ваш фанат!" - написала она.

Ответ спортсмена не заставил себя долго ждать, он написал, что "тоже хочет такой":

Переписка не осталась незамеченной, видео быстро набрало популярность в соцсети и в тот же день "Макларен" пригласил мальчика вместе с мамой на базу команды "для проверки его реальных навыков и машины".

Спустя некоторое время малыш и в самом деле посетил базу, где его накормили фирменными печеньками, показали настоящую прошлогоднюю машину "Формулы-1" и заодно подарили ему новенький болид.

Повезло малышу с мамой! Да и "Макларен" - красавчики!

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