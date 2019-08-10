Сб, 10.08.2019
Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине. Ведет себя, как хозяин города: приходит куда хочет, метелит кого хочет. Леонид Парфенов на митинге в Москве

"Вернем себе право на выборы!": люди продолжили гулять после митинга, начались задержания

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Митинг в Москве 10 августа

ФОТО: Alexander Zemlianichenko / AP

В 14:00 по Москве в столице России на проспекта Сахарова начался митинг "Вернем себе право на выборы!". Мероприятие завершилось около 16:40. Итоговая цифра от "Белого счетчика" — 49,9 тысяч человек. Однако люди не спешили расходиться и продолжили прогулку, что привело к задержаниям. К 19 часам в Москве были задержаны 106 человек.

Внимание к этой акции протеста было повышенным. Ей предшествовало несколько манифестаций за регистрацию и допуск к выборам около тридцати независимых кандидатов в Мосгордуму.

Люди уходили с согласованного митинга под песню "Перемен" группы "Кино".

Часть протестующих после выхода с митинга обогнули квартал и пошли в центр по Мясницкой улице. Полиция на Чистых прудах блокировала проход дальше — в сторону Китай-города, передает корреспондент "Медузы".

Собравшиеся на Чистых прудах наткнулись на оцепление, дальше в центр по Мясницкой не пройти. Поэтому они повернули налево — в сторону Покровских ворот.

Где начались задержания:

Вот как проходят задержания в глухих дворах Старой площади:

Затем протестующих оттеснили на Маросейку, где также начались массовые задержания. "Медуза" сообщает об избиениях задержанных.

ОМОН оттесняет людей. Спуск по ступеням стоит отдельного видео:

Галерея: Митинг в Москве 10 августа  

Принять участие в акции призывали многие известные личности, среди них рэп-исполнитель Оксимирон, журналист Юрий Дудь, хоккеист Артемий Панарин, журналист Леонид Парфенов и многие другие.

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Главной интригой митинга по праву считали - пройдет ли спокойно музыкальная часть. Выступление анонсировали "Кровосток", IC3PEAK и Face.

Их хотели запретить "из-за несогласованности концерта", на что они заявили, что это не концерт, а участие в акции. В итоге, все выступили. Так на сцене выглядел Face:

В то же время "Медиазона" сообщила, что еще до начала митинга на Сахарова приехал такой полицейский автомобиль:

Отметим, что митинги в Москве долетели и до регионов, в некоторых городах России также начались пикеты солидарности, в их числе Екатеринбург, Петербург, Новосибирск, Омск, Иркутск, Хабаровск.

Многие независимые кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили, сейчас под административным арестом. Но активисты придумали, как "привести" их на митинг. Это Илья Яшин, Иван Жданов и Дмитрий Гудков. 

До начала митинга стало известно об обысках у незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь:

На митинге в числе первых выступил журналист Леонид Парфенов, отметивший, что "Владимир Путин у власти уже 20 лет, даже Леонид Брежнев был только 18".

Выступление Леонида Парфенова 

ФОТО: Alexander Zemlianichenko / AP

В социальных сетях появились фотографии, показывающие численность митинга на Сахарова:

А так выглядит фестиваль Meat&Beat в Парке Горького, который проходит параллельно с митингом. Напомним, это тот, где выступил Егор Крид:

Отметим, спустя два часа после начала митинга МВД сообщило, что в Москве "нарушений общественного порядка не зарегистрировано". Однако, "Медуза" сообщила о задержаниях в Петербурге - там также проходит акция солидарности, несогласованная. На 16.00 было известно, по меньшей мере, о 50 задержанных. 

Напомним, две предыдущие акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На них были задержаны в общей сложности около 2,5 тысяч человек, ко многим применялось насилие со стороны сотрудников полиции и Росгвардии. 

После акции 27 июля были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках, обвиняемыми проходят уже 14 человек.

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