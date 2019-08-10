"Вернем себе право на выборы!": ситуация на митинге в Москве

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Отмечается, что внимание к этой акции протеста - повышенное. Ей предшествовало несколько манифестаций за регистрацию и допуск к выборам около тридцати независимых кандидатов в Мосгордуму.

По прогнозам организаторов, акция может собрать до ста тысяч человек.

Принять участие в акции призвали многие известные личности, среди них рэп-исполнитель Оксимирон, журналист Юрий Дудь, хоккеист Артемий Панарин, журналист Леонид Парфенов и многие другие.

Главная интрига сегодняшнего митинга - пройдет ли спокойно музыкальная часть, отмечает "Медуза". Выступить хотят "Кровосток", IC3PEAK и Face.

Мэрия Москвы заявила, что для концерта нужно отдельное согласование, которое оформлять уже поздно.

Организаторы ответили, что это выступление на митинге, а не концерт. Корреспонденты "Дождя" отметили, что на сцене монтируют звуковое оборудование. И рабочим никто из полиции не мешает.

В то же время "Медиазона" сообщила, что еще до начала митинга на Сахарова приехал такой полицейский автомобиль:

Смотрите, какую устрашающую спецтехнику подогнали к согласованному митингу на проспекте Сахарова.



а мы тем временем ведем онлайн: https://t.co/q11Y9cRqhA Фото: Оля Ромашова / Медиазона pic.twitter.com/qvXDM2mm9v — Медиазона (@mediazzzona) August 10, 2019

на Сахарова только открыли проход к сцене, люди подходят pic.twitter.com/qzOkYFYYuF — Feldman (@EvgenyFeldman) August 10, 2019

Полчаса до начала. Несмотря на дождь, с каждой минутой людей становится все больше. #допускай pic.twitter.com/Fon0W0StTc — Ann (@IfSoAnn) August 10, 2019

Отметим, что митинги в Москве долетели и до регионов, в некоторых городах России также начались пикеты солидарности, в их числе Екатеринбург, Петербург, Новосибирск, Омск, Иркутск, Хабаровск.

Многие независимые кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили, сейчас под административным арестом. Но активисты придумали, как "привести" их на митинг. Это Илья Яшин, Иван Жданов и Дмитрий Гудков.

Сергей Трифонов, муниципальный депутат, принёс распечатанных незарегистрированных кандидатов. Говорит: все они должны присутствовать сегодня здесь.



➡️ https://t.co/Z8PBhJxcmQ pic.twitter.com/1SacplN4gK — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 10, 2019

До начала митинга стало известно об обысках у незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь:

Обыск в Центре сбора подписей. На митинг я не доеду. Но вы знаете, что делать и без меня. Горжусь всеми, кто сегодня выйдет. Россия будет свободной! Допускай! — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 10, 2019

Очередь на рамках Сахарова pic.twitter.com/dVEczPP7MW — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 10, 2019

На митинге в числе первых выступил журналист Леонид Парфенов, отметивший, что "Владимир Путин у власти уже 20 лет, даже Леонид Брежнев был только 18".

Парфёнов: «Теперь ОМОН — главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине. Ведёт себя, как хозяин города: приходит куда хочет, метелит кого хочет». — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) August 10, 2019

Напомним, две предыдущие акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На них были задержаны в общей сложности около 2,5 тысяч человек, ко многим применялось насилие со стороны сотрудников полиции и Росгвардии.