Сб, 10.08.2019
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"Вернем себе право на выборы!": ситуация на митинге в Москве

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Проспект Сахарова 10 августа

ФОТО: Reuters / Scanpix

В 14:00 по Москве в столице России на проспекта Сахарова начался митинг "Вернем себе право на выборы!". "Радио Свобода" ведет прямую трансляцию с места событий.

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Отмечается, что внимание к этой акции протеста - повышенное. Ей предшествовало несколько манифестаций за регистрацию и допуск к выборам около тридцати независимых кандидатов в Мосгордуму.

По прогнозам организаторов, акция может собрать до ста тысяч человек.

Принять участие в акции призвали многие известные личности, среди них рэп-исполнитель Оксимирон, журналист Юрий Дудь, хоккеист Артемий Панарин, журналист Леонид Парфенов и многие другие.

Подробнее>>>"Если нам дышать запретят, вы послушаете?" Оксимирон, Дудь, Панарин призвали на акцию в Москве

Главная интрига сегодняшнего митинга - пройдет ли спокойно музыкальная часть, отмечает "Медуза". Выступить хотят "Кровосток", IC3PEAK и Face.

Мэрия Москвы заявила, что для концерта нужно отдельное согласование, которое оформлять уже поздно.

Организаторы ответили, что это выступление на митинге, а не концерт. Корреспонденты "Дождя" отметили, что на сцене монтируют звуковое оборудование. И рабочим никто из полиции не мешает.

В то же время "Медиазона" сообщила, что еще до начала митинга на Сахарова приехал такой полицейский автомобиль:

Отметим, что митинги в Москве долетели и до регионов, в некоторых городах России также начались пикеты солидарности, в их числе Екатеринбург, Петербург, Новосибирск, Омск, Иркутск, Хабаровск.

Многие независимые кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили, сейчас под административным арестом. Но активисты придумали, как "привести" их на митинг. Это Илья Яшин, Иван Жданов и Дмитрий Гудков. 

До начала митинга стало известно об обысках у незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь:

На митинге в числе первых выступил журналист Леонид Парфенов, отметивший, что "Владимир Путин у власти уже 20 лет, даже Леонид Брежнев был только 18".

Напомним, две предыдущие акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На них были задержаны в общей сложности около 2,5 тысяч человек, ко многим применялось насилие со стороны сотрудников полиции и Росгвардии. 

После акции 27 июля были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках, обвиняемыми проходят уже 14 человек.

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