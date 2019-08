Видео: Постройневшая Лолита похвасталась фигурой в купальнике

View this post on Instagram

Целый год общалась с талантливейшими режиссёрами! Что -то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Лёня Колосовский @leokolos, последняя работа которого «Иисус» для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время!! И «Тело» заиграет 😎 Потом снимем «Папу»!! ❤