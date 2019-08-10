Здесь можно найти что угодно: Рижская барахолка в Спикери

Посетители могут приобрести на барахолке различные оригинальные и старые вещи для дома, декор, посуду и столовые принадлежности, фарфоровые и стеклянные фигурки, книги для больших и маленьких, виниловые пластинки, звуковую и фототехника, одежду и аксессуары, игрушки, поделки, современные дизайнерские товары и другие удивительные вещи.

Барахолка уже пятый сезон работает с целью развивать и оживлять лучшие традиции благотворительных базарчиков Европы в Риге, где продавцом может стать любой, у кого есть что-то ценное. В свою очередь покупатели на таких барахолках могут найти интересные и уникальные вещи с историей из этого и прошлого века и дать им новую жизнь, купив их.