Стала известна иcтинная причина смерти любимицы российского бомонда Аллы Вербер
На днях стало известно, что на 62-м году ушла из жизни фэшн-директор универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президент компании Mercury, общественный деятель, икона стиля и во всех отношениях незаурядная личность Алла Вербер. Новость о скоропостижной кончине российской модной королевы потрясла звездный бомонд. И вот наконец стала известна официальная причина ее смерти.
Напомним, что трагедия произошла на курорте в Италии, где Вербер отдыхала вместе с родственниками. Аллу Константиновну доставили в одну из местных клиник.
Еще 4 августа она выкладывала в соцсетях солнечные фотографии из отпуска, заряжая подписчиков (как умеет только она!) хорошим настроением, энергией и жаждой жизни.
И вдруг...
По появившейся в прессе информации, Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов в одном из местных ресторанов. Ее доставили в больницу с диагнозом сепсис. Медики около суток боролись за жизнь пациентки, однако 6 августа она скончалась.
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Сразу после случившегося одни источники сообщали, что Алла Александровна умерла от инфаркта, в то время как другие утверждали, что следствием ее кончины явилась продолжительная болезнь - около десяти лет назад у Аллы Константиновны обнаружили злокачественную опухоль. Она боролась с тяжелым недугом около пяти лет и добилась в результате стадии ремиссии.
Теперь же стала известна истинная причина скоропостижной смерти Аллы Вербер.
"Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис",
- написали ее представители в соцсетях и сообщили, что похороны состоятся в Торонто (Канада) 14 августа.
При этом, как стало известно, церемония прощания не будет публичной - родственники не хотят привлекать к ней лишнее внимание.
«Доброе утро, дорогие подписчики!» Так бы начала свой пост всеми нами любимая Алла Константиновна... Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, г. Торонто, 14 августа. Любим. Помним. Скорбим. Команда Аллы Вербер
Несмотря на проблемы со здоровьем, Вербер продолжала много работать и проводила большую часть года в командировках, а все свободное время посвящала близким.
Она была успешна в карьере и счастлива в личной жизни. Свой первый бутик бизнесвумен назвала в честь дочери Екатерины от первого брака.
С первым мужем она познакомилась в Канаде. Они прожили вместе 3 года, а после рождения дочери расстались. В 1994 году в России Алла познакомилась с бизнесменом Давидом Авербахом - руководителем фирмы по производству пищевых продуктов. Вскоре они поженились.
Пара была вместе до последних дней жизни Аллы Константиновны, общих детей у них нет. Единственная дочь Екатерина подарила Алле двух внучек.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Вербер не позволяла себе отдыхать. Она не скрывала, что много лет боролась с раком. Родные считают, что именно эта болезнь значительно подорвала иммунитет Аллы Константиновны.
Воскресенье пролетело незаметно, ведь ко мне прилетела моя любимая доченька @katiaverber. Весь день мы провели вместе, загорали, отдыхали и наслаждались теплым морским воздухом. Вечером же началась вечеринка, где по дресскоду обязательно нужно быть в белом. Мы с Катей выбрали платья @dolcegabbana. Белый - традиционно летний цвет, он выглядит всегда ярко, свежо и нарядно. #дочка #доченька #белый #белыйцвет #вечеринка #отпуск #отдых #лето #воскресенье #платье #цвет #daughter #white #whiteparty #party #vacation #relax #summer #sunday #dress #colour #verberlifestyle
Как же я рада, что ко мне приехали мои любимые девочки! Люблю вас больше всех на свете! ❤️ #внучки #внучка #любимыевнучки #внучкикрасавицы #счастье #люблюоченьсильно #главноесчастье #москва #москва2019 #granddaughters #granddaughter #lovelygranddaughters #happiness #moscow #moscow2019 #verberlifestyle
Российские звезды продолжают отдавать дань уважения легенде моды и скорбеть о тяжелой утрате -
они публикуют фотографии с Аллой, рассказывают свои истории знакомства с ней, вспоминают дорогие сердцу случаи из жизни и все как один пишут, что не могут поверить в случившееся!
К Филиппу Киркорову, семье Юдашкиных, Максиму Галкину и Алле Пугачевой, Татьяне Навке, Иосифу Пригожину и Валерии, Кате Лель, Стасу Михайлову, Наталье Водяновой, Эвелине Хромченко и другим присоединились Николай Басков, Игорь Крутой, Ксения Собчак, Елена Малышева, Андрей Малахов и Яна Рудковская.
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С тобой ушла целая эпоха «фашн-бизнеса» в России. Трудяга,профессионал,ярчайшая женщина, Личность. She is a “character” говорили про тебя люди из индустрии моды по всему миру. И кажется,что все это не может быть правдой и завтра ты хитро улыбнешься и поставишь пост в инста : «guess where i am?”. Но ты там,откуда уже не написать. Покойся с миром!А мы будем очень скучать по тебе. RIP .
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Сегодня не стало Аллы Вербер. Она была моим другом. Аллусь, я не верю, что это правда. Ты столько лет боролась с раком! Ты всегда побеждала. Ты никогда не брала больничных листов. Ты знала, что спасёт только работа!!! У меня не оказалось ни одной фотографии с тобой. Только эти кусочки программы. Катюша, милая, как ты? Как сказать внучкам, маме... Милые мои, хорошие держитесь. Вы были для неё всем. Не верю. Алла сделала ЦУМ самым красивым магазином в мире. Мы приходили в ЦУМ к тебе. Как достойно ты жила. Не могу сказать «прижила свою жизнь». Не верю.
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16 лет дружбы,ты всегда была моим наставником и учителям! Моя любимая Аллочка Константиновна @verberalla !Красивая , умная, добрая , ты всем помогала, и поддерживала всех нас , очень много работала ,всегда хотела лучше и лучше для всех и для фешн -бизнеса,которому отдала всю свою жизнь !Сейчас открыла воспоминания с тобой и выложу здесь маленький кусочек . Сегодня вся лента в тебе и в твоей улыбке! Я не знаю ни одного человека , кто бы не уважал и не любил тебя... Ты так рано ушла от нас... Нам всем будет тебя очень не хватать,ты навсегда в наших сердцах, Аллочка Константиновна 🙏🏻💔 Сил и терпения всем родным и близким 🙏🏻