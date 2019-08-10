Миллиардер в спорте! Сколько за время карьеры заработал Шумахер?

За свою карьеру в F-1 Шумахер установил рекорд с 91 победой на этапах Grand Prix, а также семь раз становился чемпионом мира в классе F-1.

Карьера Шумахера продолжалась с 1991 по 2006 годы, он представлял Benetton и Ferrari. В 2006 году спортсмен сообщил о завершении карьеры, однако в 2010 году вернулся уже в составе команды Mercedes GP.

Его карьера трагически оборвалась в 2013 году, когда, катаясь на лыжах в Альпах, с ним произошел несчастный случай и впал в кому. В коме Шумахер провел шесть месяцев.

Галерея: Михаэль Шумахер

Как сообщает журнал Forbes, за время своей карьеры Шумахер заработал немногим более одного миллиарда долларов.

Он - один из самых зарабатывающих спортсменов всех времен. Гонщик зарабатывает значительные суммы даже тогда, когда уже отошел от спорта.

Благодаря различным рекламных договорам, Шумахер в год получает 50 миллионов долларов (44,6 миллионов евро).

Многие предприятия мира пытались уговорит спортсмена стать их рекламным лицом, предлагая самые абсурдные сделки. К примеру, компании Shell когда-то платила Шумахеру 10 миллионов долларов (8,9 миллионов евро) в год только за то, что немец надевал на спортивные мероприятия кепку с лого компании.

Подобное предложение сделала Deutsche Vermögensberatung, которая платила немцу 8 миллионов долларов в год (7,1 миллионов евро) только за то, что он носил кепку с лого компании.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Семья Шумахера после трагедии очень неохотно комменировала его состояние здоровья.