Миллиардер в спорте! Сколько за время карьеры заработал Шумахер?

Легендарный автогонщик F-1 Михаэль Шумахер уже долгое время борется за свое здоровье и сдаваться не собирается. Немец за время своей карьеры стал неоднократным рекордсменом как на трассе, так и за ее пределами. Шумахер также является одним из самых зарабатывающих спортсменов в истории. Сколько за время карьеры заработал Шумахер?
За свою карьеру в F-1 Шумахер установил рекорд с 91 победой на этапах Grand Prix, а также семь раз становился чемпионом мира в классе F-1.
Карьера Шумахера продолжалась с 1991 по 2006 годы, он представлял Benetton и Ferrari. В 2006 году спортсмен сообщил о завершении карьеры, однако в 2010 году вернулся уже в составе команды Mercedes GP.
Его карьера трагически оборвалась в 2013 году, когда, катаясь на лыжах в Альпах, с ним произошел несчастный случай и впал в кому. В коме Шумахер провел шесть месяцев.
Галерея: Михаэль Шумахер
Как сообщает журнал Forbes, за время своей карьеры Шумахер заработал немногим более одного миллиарда долларов.
Он - один из самых зарабатывающих спортсменов всех времен. Гонщик зарабатывает значительные суммы даже тогда, когда уже отошел от спорта.
Благодаря различным рекламных договорам, Шумахер в год получает 50 миллионов долларов (44,6 миллионов евро).
Многие предприятия мира пытались уговорит спортсмена стать их рекламным лицом, предлагая самые абсурдные сделки. К примеру, компании Shell когда-то платила Шумахеру 10 миллионов долларов (8,9 миллионов евро) в год только за то, что немец надевал на спортивные мероприятия кепку с лого компании.
Подобное предложение сделала Deutsche Vermögensberatung, которая платила немцу 8 миллионов долларов в год (7,1 миллионов евро) только за то, что он носил кепку с лого компании.
Семья Шумахера после трагедии очень неохотно комменировала его состояние здоровья.
Жена спортсмена Корин Шумахер признала, что это все делается ради самого Михаэля. "Решение защитить его от интереса общественности основано на том, чтобы защитить его и позволить ему выздороветь.