Фото: Корабли военно-морских сил Латвии и других стран НАТО в Риге

У причала пришвартованы штабной корабль латвийского флота Virsaitis, корабль снабжения Varonis, минные тральщики Imanta и Viesturs, патрульные корабли Jelgava и Rēzekne, а также корабли ВМФ стран НАТО - шведский корвет Helsingborg, финский минный заградитель Pyharanta, немецкий корабль снабжения Werra, эстонский штабной корабль Wambola, литовский противоминный корабль Selis и польский поисково-спасательный корабль Lech.

Днем основания военно-морского флота Латвии считается 10 августа 1919 года, когда при штабе верховного командующего латвийской армией был учрежден морской отдел. Во время освободительных боев для военной деятельности использовались частные торговые суда, катера, пароходы и буксиры. Первый латвийский военный корабль Virsaitis был спущен на воду 12 июня 1921 года.