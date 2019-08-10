Латвийские пляжные волейболистки спустя десять лет взяли золото чемпионата Европы

20-й номер турнира Граудиня/Кравченок со счетом 2:0 (22:20, 21:19) обыграли четвертый номер соревнований Коцелек/Войтасик, победив соперниц во второй раз на турнире.

Латвийские волейболистки стали чемпионками Европы во второй раз - впервые это удалось сделать в 2009 году Ингуне Минусе и Инесе Юрсоне.

В соревнованиях среди мужчин в первом круге Александр Самойлов и Янис Шмединьш потерпели поражения, а Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс на корт не вышли. Дуэты завершили соревнования на разделенном 17-м месте.

Стоиот отметить, что дамскому дуэту на этапах Мирового тура ни разу не удалось подниматься выше девятого места.