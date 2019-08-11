Стиль латвийских ценителей джаза и рок-н-ролла в Юрмале: полная свобода, как в любимой музыке!
Сегодня в концертном зале "Дзинтари" завершается международный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте". На юрмальской сцене уже зажгла в латиноамериканских ритмах колумбийская группа Puerto Candelaria, публика насладилась фееричным действом, которое устроил "сербский Феллини" Эмир Кустурица, британский пианист-виртуоз Стивен Ридли покорил зрителей своим талантом, очаровательной улыбкой и сумасшедшей энергетикой, и вот пришел праздник и на улицу латвийских любителей джаза и рок-н-ролла.
Два российских джазовых музыканта мировой величины, обладатели невероятной харизмы, виртуозно владеющие игрой на фортепиано, окунули зрителей в неповторимую атмосферу джаза и рок-н-ролла - полную эмоциональной свободы и музыкального наслаждения.
Денис Мажуков - единственный музыкант в России, удостоившийся чести записать альбом на легендарной студии Sun Records в Мемфисе - месте рождения рок-н-ролла. Даниил Крамер - уникальная фигура российского джаза, один из главных его популяризаторов в мире и человек из Книги рекордов Гиннесса.
Не устаем повторять: какая музыка - такая и публика приходит "на нее". Оцените джаз и рок-н-ролл по-латвийски в модных образах гостей, побывавших на этом незабываемом концерте.
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