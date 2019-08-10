Сб, 10.08.2019
Речь не идет о том, что реакция опоздала, не о том, что упустили, потому что не знали - все видели, все знали. Проблема была в том, что тушить не собирались. Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России

В бельгийском зоопарке родились "чрезвычайно редкие" близнецы панды

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

В одном из зоопарков Бельгии произошел редкий случай - у панды родились близнецы. О "чрезвычайно редком" рождении малышей зоопарк сообщил в пятницу, 9 августа, сообщают зарубежные СМИ.

Зоопарк сообщил, что у панды Хао Хао родились "две маленькие розовые креветки". Мамочка панд заботится о своих детях очень тщательно, пишет ABC News.

ФОТО: EPA/Scanpix

Ближайшие дни для малышей станут решающими, поэтому зоопарк очень внимательно следит как за ними, так и за Хао Хао. Близнецы панд - мальчик и девочка - родились на восьмой день восьмого месяца, и зоопарк указывает, что в китайской культуре число восемь - удачное.

ФОТО: AP/Scanpix

По подсчетам Всемирного фонда природы, сейчас в дикой природе живет менее 2000 больших панд.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ