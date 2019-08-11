"Позвать Rammstein и сделать платным вход": Шнуров посмеялся над митингом в Москве

10 августа в Москеве на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг в связи с протестом о недопуске независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Как сообщает "Медуза" на него пришли от 50 до 60 тысяч человек (по данным полиции — 20 тысяч).
Акцию протеста поддержали многие медийные персоны и артисты: Юрий Дудь, Данила Поперечный, Оксимирон, Noize MC, Face, IC3PEAK, "Кровосток" и многие другие.
В свою очередь, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, которое опубликовал в Instagram. Но этот раз артист посвятил его митингу.
Шнуров отметил, что несмотря на знаменитостей, которые поддержали акцию, пришло людей меньше, чем на платный концерт Metallica.
* Согласная заявлению промоутера Владимира Зубицкого число зрителей на концерте Metallica в Москве было рекордным на постсоветском пространстве с начала 1990-х - около 70 тыс. человек.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Зашатался царский трон!
Бейся бит и песня лейся.
Дудь, Парфёнов и Мирон,
Топят за протест под Фейса.
С ними на халяву тыщи.
В то же время, посмотри,- На Метле, да за деньжищи,
Было больше раза в три.
Фейсом Фейс не всем по вкусу..."
Он предложил сделать вход на митинг платным и пригласить группу Rammstein.
"Мы не будем делать тайн.
Тысяч сто собрать чтоб тусу,
Нужно было звать Рамштайн.
Сделать платный вход на митинг,
Ведь менты пришли уже.
Так могли бы в прибыль выйти,
На протестном кураже."
Напомним, мероприятие завершилось около 16:40. Итоговая цифра от "Белого счетчика" - 49,9 тысяч человек, МВД сообщило о 20 000 тысячах. Однако люди не спешили расходиться и около полутора тысячи человек продолжили прогулку, что привело к задержаниям. По информации проекта "ОВД-Инфо", в Москве были задержаны 256 человек.
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Зашатался царский трон! Бейся бит и песня лейся. Дудь, Парфёнов и Мирон, Топят за протест под Фейса. С ними на халяву тыщи. В то же время, посмотри,- На Метле, да за деньжищи, Было больше раза в три. Фейсом Фейс не всем по вкусу, Мы не будем делать тайн. Тысяч сто собрать чтоб тусу, Нужно было звать Рамштайн. Сделать платный вход на митинг, Ведь менты пришли уже. Так могли бы в прибыль выйти, На протестном кураже.