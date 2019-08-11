"Позвать Rammstein и сделать платным вход": Шнуров посмеялся над митингом в Москве

Акцию протеста поддержали многие медийные персоны и артисты: Юрий Дудь, Данила Поперечный, Оксимирон, Noize MC, Face, IC3PEAK, "Кровосток" и многие другие.

В свою очередь, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров написал очередное стихотворение, которое опубликовал в Instagram. Но этот раз артист посвятил его митингу.

Шнуров отметил, что несмотря на знаменитостей, которые поддержали акцию, пришло людей меньше, чем на платный концерт Metallica.

* Согласная заявлению промоутера Владимира Зубицкого число зрителей на концерте Metallica в Москве было рекордным на постсоветском пространстве с начала 1990-х - около 70 тыс. человек.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Зашатался царский трон!

Бейся бит и песня лейся.

Дудь, Парфёнов и Мирон,

Топят за протест под Фейса.

С ними на халяву тыщи.

В то же время, посмотри,- На Метле, да за деньжищи,

Было больше раза в три.

Фейсом Фейс не всем по вкусу..."

Он предложил сделать вход на митинг платным и пригласить группу Rammstein.

"Мы не будем делать тайн.

Тысяч сто собрать чтоб тусу,

Нужно было звать Рамштайн.

Сделать платный вход на митинг,

Ведь менты пришли уже.

Так могли бы в прибыль выйти,

На протестном кураже."