"Позвать Rammstein и сделать платным вход": Шнуров посмеялся над митингом в Москве

Зашатался царский трон! Бейся бит и песня лейся. Дудь, Парфёнов и Мирон, Топят за протест под Фейса. С ними на халяву тыщи. В то же время, посмотри,- На Метле, да за деньжищи, Было больше раза в три. Фейсом Фейс не всем по вкусу, Мы не будем делать тайн. Тысяч сто собрать чтоб тусу, Нужно было звать Рамштайн. Сделать платный вход на митинг, Ведь менты пришли уже. Так могли бы в прибыль выйти, На протестном кураже.