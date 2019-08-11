Вс, 11.08.2019
Это захлестнуло пол России и невозможно было умолчать. Люди просто видели этот смог - то к чему привык Красноярск, увидели другие города, и для них это была шоковая ситуация.
Активист из Красноярска о пожарах в Сибири
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Жизнь
  • Такой вы ее не видели! Всегда идеальная Асмус показала совсем не идеальное лицо

Такой вы ее не видели! Всегда идеальная Асмус показала совсем не идеальное лицо
"Харласмус"

скриншот instagram.com/asmuskristina

ФОТО: Katrīna

На одном из последних фото в Instagram популярная российская актриса с ангельской внешностью Кристина Асмус предстала в совершенно неожиданном виде - она показала крупным планом свое лицо... с тремя подбородками и каким-то замутненным взглядом.

31-летняя звезда "Интернов" - пример для подражания. Она талантливая и успешная актриса, у нее известный муж и очаровательная дочка. А еще она является счастливой обладательницей прекрасной кожи (правда, добилась она этого с большим трудом), красивых длинных волос и точеной фигурки (тоже результат серьезной работы над собой). А потому новый снимок знаменитости, на котором она выглядит далеко не идеально, как всегда, удивил многочисленную армию ее поклонников. Такой раньше Асмус не видели!

На фото Кристина запечатлена в момент разговора с мужем по видеосвязи, при этом "ракурс сделал свое дело". "Двуликий Асмус", - шутливо подписала этот кадр супруга Гарика Харламова.

"Кристина, тебя бульдожит", "Догнала, молодец! Жена должна быть похожа на мужа", "Чувство юмора - вещь круглосуточная", "Муж и жена - одна сатана, одно лицо и два подбородка", "Харласмус",

- шутят в ответ поклонники звездной пары.

View this post on Instagram

Двуликий Асмус 🤪

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ