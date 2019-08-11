Такой вы ее не видели! Всегда идеальная Асмус показала совсем не идеальное лицо
На одном из последних фото в Instagram популярная российская актриса с ангельской внешностью Кристина Асмус предстала в совершенно неожиданном виде - она показала крупным планом свое лицо... с тремя подбородками и каким-то замутненным взглядом.
31-летняя звезда "Интернов" - пример для подражания. Она талантливая и успешная актриса, у нее известный муж и очаровательная дочка. А еще она является счастливой обладательницей прекрасной кожи (правда, добилась она этого с большим трудом), красивых длинных волос и точеной фигурки (тоже результат серьезной работы над собой). А потому новый снимок знаменитости, на котором она выглядит далеко не идеально, как всегда, удивил многочисленную армию ее поклонников. Такой раньше Асмус не видели!
На фото Кристина запечатлена в момент разговора с мужем по видеосвязи, при этом "ракурс сделал свое дело". "Двуликий Асмус", - шутливо подписала этот кадр супруга Гарика Харламова.
"Кристина, тебя бульдожит", "Догнала, молодец! Жена должна быть похожа на мужа", "Чувство юмора - вещь круглосуточная", "Муж и жена - одна сатана, одно лицо и два подбородка", "Харласмус",
- шутят в ответ поклонники звездной пары.