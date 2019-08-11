Вс, 11.08.2019
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Футболист "Аталанты" случайно прорекламировал Pornhub

Футболист Маттео Пессина

ФОТО: instagram.com/pessinamatteo

В июле полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Маттео Пессина сделал бесплатную рекламу сайту Pornub - он приехал на предсезонный матч с фирменной сумкой компании, на которой были видны автографы порнозвезд, среди них была и подпись бывшей порноактрисы Мии Халифы. Об этом пишет Sports.ru.

Футболист выложил фотографию с сумкой на своей странице в Instagram. Подписчики оценили вкус спортсмена и оставили множество одобрительных комментариев. Снимок собрал более 27 000 лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally back here🤙🏻 @atalantabc

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Между тем Pornhub не оставил фотографию Пессины без внимания и спустя месяц после публикации компания прислала ему свои фирменные товары - футболки, рюкзаки и другие вещи с логотипом порносайта.

Футболист поделился с подписчиками фотографией обновок и поблагодарил Pornub.

ФОТО: instagram.com/pessinamatteo

Несмотря на то, что Маттео Пессине всего 22 года, "Аталанта" является седьмым клубом в его карьере. Он перешел в этот ФК в 2017 году. 

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