Футболист "Аталанты" случайно прорекламировал Pornhub

Футболист выложил фотографию с сумкой на своей странице в Instagram. Подписчики оценили вкус спортсмена и оставили множество одобрительных комментариев. Снимок собрал более 27 000 лайков.

Между тем Pornhub не оставил фотографию Пессины без внимания и спустя месяц после публикации компания прислала ему свои фирменные товары - футболки, рюкзаки и другие вещи с логотипом порносайта.

Футболист поделился с подписчиками фотографией обновок и поблагодарил Pornub.

ФОТО: instagram.com/pessinamatteo