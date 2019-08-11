В Нидерландах обрушилась крыша стадиона "АЗ Алкмар"

В субботу, 10 августа, у стадиона нидерландского футбольного клуба "АЗ Алкмар" обрушилась крыша, которая закрывала одну из трибун. Пострадавших в инциденте нет.
Как сообщает медиакомпания NOS, стадион закрыт и его дальнейшая эксплуатация будет оценена в понедельник, 12 августа. Планируется, что будет начато расследование.
"Стадион можно использовать только если он безопасен. На данный момент он таким не является", - заявил директор клуба Роберт Энхорн.
На следующей неделе у "АЗ Алкмар" были запланированы два домашних матча. 15 августа - игра в рамках Лиги Европы с украинской командой "Мариуполь", а в следующее воскресенье нидерландцы выступают в местном чемпионате.
Стадион "АЗ Алкмар" был открыт в 2006 году. Как отмечает NOS, на крыше стадиона установлено 1700 солнечных батарей. Это уже не первое обрушение крыши стадиона - похожий инцидент случился в 2016 году.