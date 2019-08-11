Американский фигурист обвинил своего тренера в сексуальных домогательствах

По словам спортсмена, тренер многократно домогался до него в течение двух лет - с 1999 по 2001 год. Смит тогда был несовершеннолетним, ему было всего 14-16 лет. Фигурист подал на Кэллахана в суд.

Это не первый раз, когда тренера обвиняют в сексуальных домогательствах. В марте 2018 года с аналогичными обвинениями выступил и фигурист Крэйг Маурици. По его словам, Кэллахан домогался до него в 1976 году, когда спортсмену было всего 13 лет.

Когда Маурици достиг совершеннолетия, тренер вступил с ним в сексуальные отношения. Они продлились четыре года.