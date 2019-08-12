Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 августа 2019 года

Середина августа, согласно прогнозам астролога, окажется во власти спокойной, но не всегда созидательной энергетики звезд. У представителей некоторых знаков Зодиака могут возникнуть неурядицы на фоне деструктивного поведения небесных светил. Разобраться с проблемами удастся всем, кто не будет оставлять их решение на потом, а приступит к этому сразу.

Овен

У Овнов начинается период любовных баталий и поиска второй половинки. Это прекрасное время для свиданий, романтики, семейных посиделок, совместных дел. Представители данного знака не относятся к самым обаятельным, зато они обладают поистине мощной энергетикой, которая в середине августа станет еще сильнее.

Это будет прекрасное время для умеренной активности в делах и на работе, для важных покупок. Главное - избавиться от всего, что может всячески мешать в новых начинаниях.

На выходных настроение Овнов может постоянно меняться, но зато в будние дни желание двигаться вперед постоянно будет расти.

Телец

Тельцам на этой неделе можно смело менять обстановку, заниматься перестановкой мебели, делать генеральную уборку, начинать ремонт. Это очень позитивная неделя, на которой произойдет много интересного. Однако представителям этого знака зодиакального круга придется самостоятельно позаботиться о своем настроении - надеяться на чудо не стоит, отмечает Василиса Володина.

Умеренная активность звезд и планет на выходных может привести к некоторому застою, зато позволит как следует расслабиться. Эти дни лучше начинать с того, что больше всего по душе.

В начале следующей недели Тельцы смогут вспоминать это приятное чувство удовлетворенности, которое не позволит расстраиваться по пустякам.

Близнецы

У Близнецов в самом начале недели может ощущаться недостаток удачи из-за слегка деструктивного настроя звезд и планет.

В середине же и в конце недели им придется во многом положиться на советы окружающих, собственную интуицию и личный опыт. По мнению астролога, Близнецам надо быть в гуще событий и избегать уединения.

Звезды советуют доверять любимым людям, родственникам и друзьям. Это прекрасное время для коллективной работы, взаимной помощи.

Боевой дух Близнецов будет на высоте, так что любые преграды окажутся лишь мелкими проблемами.

Рак

Ракам Василиса Володина советует избегать общения и долгого пребывания рядом с людьми обладающими негативной энергетикой. Это непростое время, в которое лучше полагаться на себя. Звезды и планеты в понедельник и вторник сулят Ракам много проблем. Не стоит бежать впереди паровоза - пришло время ненадолго спуститься на землю и обдумать свои дальнейшие шаги.

Полагаться только на удачу не надо: да, многие проблемы решатся сами собой, словно по мановению волшебной палочки, но лучше не надеяться на то, что так будет всегда.

На этой неделе Ракам необходимо быть самодостаточными и готовыми к решительным действиям в любую минуту.

Лев