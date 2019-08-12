Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 августа 2019 года
Василиса Володина - российский астропсихолог и телеведущая, известная как профессионал в области астрологических прогнозов. Ее советы на этой неделе окажутся полезными для представителей всех знаков Зодиака.
Середина августа, согласно прогнозам астролога, окажется во власти спокойной, но не всегда созидательной энергетики звезд. У представителей некоторых знаков Зодиака могут возникнуть неурядицы на фоне деструктивного поведения небесных светил. Разобраться с проблемами удастся всем, кто не будет оставлять их решение на потом, а приступит к этому сразу.
Овен
У Овнов начинается период любовных баталий и поиска второй половинки. Это прекрасное время для свиданий, романтики, семейных посиделок, совместных дел. Представители данного знака не относятся к самым обаятельным, зато они обладают поистине мощной энергетикой, которая в середине августа станет еще сильнее.
Это будет прекрасное время для умеренной активности в делах и на работе, для важных покупок. Главное - избавиться от всего, что может всячески мешать в новых начинаниях.
На выходных настроение Овнов может постоянно меняться, но зато в будние дни желание двигаться вперед постоянно будет расти.
Телец
Тельцам на этой неделе можно смело менять обстановку, заниматься перестановкой мебели, делать генеральную уборку, начинать ремонт. Это очень позитивная неделя, на которой произойдет много интересного. Однако представителям этого знака зодиакального круга придется самостоятельно позаботиться о своем настроении - надеяться на чудо не стоит, отмечает Василиса Володина.
Умеренная активность звезд и планет на выходных может привести к некоторому застою, зато позволит как следует расслабиться. Эти дни лучше начинать с того, что больше всего по душе.
В начале следующей недели Тельцы смогут вспоминать это приятное чувство удовлетворенности, которое не позволит расстраиваться по пустякам.
Близнецы
У Близнецов в самом начале недели может ощущаться недостаток удачи из-за слегка деструктивного настроя звезд и планет.
В середине же и в конце недели им придется во многом положиться на советы окружающих, собственную интуицию и личный опыт. По мнению астролога, Близнецам надо быть в гуще событий и избегать уединения.
Звезды советуют доверять любимым людям, родственникам и друзьям. Это прекрасное время для коллективной работы, взаимной помощи.
Боевой дух Близнецов будет на высоте, так что любые преграды окажутся лишь мелкими проблемами.
Рак
Ракам Василиса Володина советует избегать общения и долгого пребывания рядом с людьми обладающими негативной энергетикой. Это непростое время, в которое лучше полагаться на себя. Звезды и планеты в понедельник и вторник сулят Ракам много проблем. Не стоит бежать впереди паровоза - пришло время ненадолго спуститься на землю и обдумать свои дальнейшие шаги.
Полагаться только на удачу не надо: да, многие проблемы решатся сами собой, словно по мановению волшебной палочки, но лучше не надеяться на то, что так будет всегда.
На этой неделе Ракам необходимо быть самодостаточными и готовыми к решительным действиям в любую минуту.
Лев
Грядущая неделя для Львов будет довольно позитивной и удачной. Повысить настроение можно будет посредством любимых дел, романтики и любви. Настроение и мотивацию будут определять позитивно настроенные планеты и звезды. На этой неделе от действий Львов могут зависеть судьбы других людей, поэтому желательно помогать всем, кто попросит об этом, советует астролог.
В финансовых делах, бизнесе и работе представителям этого знака стоит прибегнуть к здравому смыслу.
Звезды повысят продуктивность Львов, поэтому лучше не рисковать, а брать свое усердным трудом. Осторожность поможет остаться на плаву.
Это касается и любовной сферы, в которой представителям этого знака понадобится умение здраво воспринимать критику и замечания.
Дева
На этой неделе планеты и звезды станут очень позитивными, поэтому Девам придется делиться своей удачей с окружающими, чтобы наладить с ними отношения.
Нужно перестать быть источником негатива для других людей. В таком случае Девы станут гораздо более удачливыми и смогут рассчитывать на помощь этих людей в будущем.
Эта неделя идеально подходит для покупок, романтики и новых знакомств. Лучше не бегать за своим счастьем в эти семь дней, а спокойно дожидаться его, занимаясь приятными делами.
Весы
Весам, по мнению Василисы Володиной, стоит побольше общаться с добрыми людьми. Обмен позитивной энергией хорошо скажется на их удаче как в любви, так и в делах. Люди смогут стать источником энтузиазма и вдохновения для Весов. Звезды советуют представителям этого знака зодиакального круга не опускать руки и не сомневаться в себе.
На этой неделе от Весов потребуется искреннее желание стать лучше. Настало время забыть о сомнениях и опасностях. Страхи только замедляют процесс саморазвития.
Еще Весам на этой неделе необходимо заняться своим здоровьем и настроением, как следует отдохнуть на выходных от нервирующих дел и надоедливых обязанностей. Это будут приятные и размеренные дни, которые помогут избавиться от депрессивного состояния. Пора настроиться на правильную волну, чтобы остаток лета прошел под эгидой созидательных мыслей и эмоций.
Скорпион
В финансовой сфере, как уверяет астролог, Скорпионам улыбнется удача, но стоит проверить, не подхватили ли они привычки, которые приводят к бедности. Если таковые имеются, необходимо срочно пересмотреть свое мировоззрение. В период с 12 по 18 августа звезды советуют действовать, а не отсиживаться в своей зоне комфорта.
Также на этой неделе актуальной станет сфера любви. Можно комбинировать дела с романтикой, скрупулезно и осторожно планируя будущее.
И лучше не показывать близким людям свой характер, иначе можно нарваться на скандал. Главное - сохранять спокойствие и давать свободу любимым, чтобы они прониклись вашей добротой и уважением.
Стрелец
Стрельцам астролог советует поменьше общаться с людьми деструктивного характера. Представителям данного знака сейчас необходима помощь собственных амбиций. Им нужна мотивация - чем больше эти люди будут желать, тем больше получат.
В амурных делах придется перейти от слов к действиям. В этом плане неделя станет очень продуктивной и благоприятной. То же касается и работы, бизнеса, а также дел, которые ранее вызывали страх.
На неудачи Стрельцам стоит смотреть проще, потому что они временны, а успех остается в нашей памяти навсегда.
Козерог
Звезды и планеты могут на этой неделе сделать Козерогов негативными. В их мыслях появится много сомнений и страхов, а неопределенность будет пугать, предупреждает Василиса Володина. Ретроградность Урана, которая начнется в понедельник, отрицательно скажется на продуктивности Козерогов во всех сферах жизни. В связи с этим желательно не выходить за рамки норм морали и поступать исключительно по совести.
В отношениях с родственниками, второй половинкой и коллегами важно сохранять дипломатичность. На работе даже из-за мелких конфликтов и неурядиц могут возникнуть проблемы.
Поиски второй половинки лучше пока отложить, отдав себя полностью работе и делам.
Водолей
Водолеи - одни из самых ревнивых представителей зодиакального круга. На этой неделе их сущность проснется, из-за чего возникнут сложности в общении. С этим придется бороться самостоятельно, не допуская всплесков ревности, которые могут привести к проблемам личного характера и ссорам. На любовной удаче негативно скажется ретроградный Уран, который сделает Водоелев более вспыльчивыми и подольет масла в огонь.
В любви все может пойти наперекосяк, а вот в делах и в работе Водолеев ждут приятные моменты и победы.
Если в любви надо уступать и подстраиваться, то в работе и бизнесе лучше гнуть свою линию, не опасаясь ответной реакции. Не стоит ждать у моря погоды, пока звезды на стороне Водолеев.
Рыбы
На этой неделе Рыбам стоит совершать яркие поступки и не бояться рисковать. Для этого придется избавиться от негативных мыслей и эмоций. Смелость, целеустремленность и позитив станут тремя столпами успеха. Никто не сможет помешать Рыбам получить то, чего они заслуживают, - это их время!
Удача будет актуальной и для любовной сферы. Ее сила поможет победить врагов и недоброжелателей, показать чувства второй половинке. Однако вполне возможно, что
о Рыбах на этой неделе будут распространять неприятные слухи и много говорить о них за спиной. В свете этого у второй половинки могут возникнуть к ним некоторые вопросы.
В грядущие семь дней представителям этого знака Зодиака не стоит строить иллюзий - нужно оперировать только фактами, советует Василиса Володина.