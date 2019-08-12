Футбол с Владимиром Ивановым: Безжалостный Ракель и "дольче вита" юрмальского "Спартака"

Итак, хит сезона - РФШ против "Риги", матч, в котором если решалось пока не все, то многое. Дело в том, что как раз перед этим туром на самый верх турнирной таблицы было приятно смотреть. По стечению обстоятельств, о которых я уже рассказывал ранее, РФШ смог-таки догнать "Ригу", набрать столько же очков, как команда Михаила Конева - по 41-му, заставив всех оптимистов вновь радосто начать разглагольствовать о том, что, мол, насчет чемпионского титула еще ничего не ясно. Не хватало маленького штриха - победы РФШ в очной встрече как подтверждение очевидного - в нынешнем сезоне на "золото" есть два главных претендента в "Вирслиге".

Но так случилось, что сказав "а", футболисты РФШ сказать "в" не сумели. Поражение 1:2 явно не входило в планы подопечных Вальдаса Дамбраускаса воскресным вечером. Но что-то после этого матча мне подсказывает, в РФШ планы на чемпионство придется отложить до 2020 года.

А ведь как все начиналось - месть Дарко Лемаича была сладкой. Сербский нападающий, лучший бомбардир 2018 года, так и не сумевший договориться с "Ригой" о продлении контракта, весной быстро перешел в стан принципиальных конкурентов.

То, что для него этот переход был желанным, можно судить по тому, как он праздновал этот гол. Такое ощущение, что этого момента он ждал вечность. Но, как говорится, смеется тот, кто смеется последним.

В составе РФШ не нашлось такого игрока, как Денис Ракель у оппонента. Его опыт, его мастерство, его чутье в конце концов, сделали в итоге свое дело - голевой пас и точный удар Ракеля как раз и склонили чашу весов в пользу "Риги" (гол в раздевалку бразильца Родригу Рожера сильно изменил характер матча). Победная точка была поставлена безжалостным Ракелем в середине второго тайма - 2:1.

А это значит, что "Рига", к тому же утомленная еврокубками (уже 15 августа матч в Хельсинки против ХИКа в Лиге Европы), перед стартом четвертого круга "Вирслиги" уходит в отрыв - мало того, что у "Риги" на три очка теперь больше (44 против 41-го), так и еще два матча в запасе. И, судя по настрою "Риги", терять очки на ровном месте чемпион не собирается и впредь (домашнее поражение от "Елгавы" со счетом 0:1 на старте третьего круга можно рассматривать скорее как недоразумение).

Денис Ракель ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)