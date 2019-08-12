Футбол с Владимиром Ивановым: Безжалостный Ракель и "дольче вита" юрмальского "Спартака"

Несмотря на то, что в 25-м туре чемпионата Латвии по футболу было сыграно все четыре запланированных матча, в турнирной таблице произошло только одно изменение - юрмальский "Спартак" вышел на третье место, опередив пропускавшего тур "Вентспилс". Впрочем, центральный матч тура с участием РФШ и "Риги" на стадионе "Аркадия" не разочаровал. И завершился он волевой победой действующего чемпиона "Вирслиги" со счетом 2:1. Неужели вопрос с обладателем титула 2019 года постепенно снимается с повестки дня?
Итак, хит сезона - РФШ против "Риги", матч, в котором если решалось пока не все, то многое. Дело в том, что как раз перед этим туром на самый верх турнирной таблицы было приятно смотреть. По стечению обстоятельств, о которых я уже рассказывал ранее, РФШ смог-таки догнать "Ригу", набрать столько же очков, как команда Михаила Конева - по 41-му, заставив всех оптимистов вновь радосто начать разглагольствовать о том, что, мол, насчет чемпионского титула еще ничего не ясно. Не хватало маленького штриха - победы РФШ в очной встрече как подтверждение очевидного - в нынешнем сезоне на "золото" есть два главных претендента в "Вирслиге".
Но так случилось, что сказав "а", футболисты РФШ сказать "в" не сумели. Поражение 1:2 явно не входило в планы подопечных Вальдаса Дамбраускаса воскресным вечером. Но что-то после этого матча мне подсказывает, в РФШ планы на чемпионство придется отложить до 2020 года.
⏯️ VIDEO: Spēles @RFSDaily - @RigaFC_Official (1:2) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 11, 2019
⚽️ Darko Lemajic (32')
⚽️ Junio Rodrigues Ferreira Roger (45' +1'), Deniss Rakels (76')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/eq09f475Tl
А ведь как все начиналось - месть Дарко Лемаича была сладкой. Сербский нападающий, лучший бомбардир 2018 года, так и не сумевший договориться с "Ригой" о продлении контракта, весной быстро перешел в стан принципиальных конкурентов.
То, что для него этот переход был желанным, можно судить по тому, как он праздновал этот гол. Такое ощущение, что этого момента он ждал вечность. Но, как говорится, смеется тот, кто смеется последним.
В составе РФШ не нашлось такого игрока, как Денис Ракель у оппонента. Его опыт, его мастерство, его чутье в конце концов, сделали в итоге свое дело - голевой пас и точный удар Ракеля как раз и склонили чашу весов в пользу "Риги" (гол в раздевалку бразильца Родригу Рожера сильно изменил характер матча). Победная точка была поставлена безжалостным Ракелем в середине второго тайма - 2:1.
А это значит, что "Рига", к тому же утомленная еврокубками (уже 15 августа матч в Хельсинки против ХИКа в Лиге Европы), перед стартом четвертого круга "Вирслиги" уходит в отрыв - мало того, что у "Риги" на три очка теперь больше (44 против 41-го), так и еще два матча в запасе. И, судя по настрою "Риги", терять очки на ровном месте чемпион не собирается и впредь (домашнее поражение от "Елгавы" со счетом 0:1 на старте третьего круга можно рассматривать скорее как недоразумение).
В случае же с РФШ, вновь осталась какая-то недосказанность. Чувство системного сбоя в команде, начиная со второго круга, никак не отпускает. Вроде и состав солидный, и тренер не дурак, а игра остается нестабильной и какой-то пресной. Не за что зацепиться глазу! Плюс какое-то фатальное невезение преследует этот коллектив. Вспомните хотя бы матч первого квалификационнного раунда Лиги Европы против словенской "Олимпии", когда после выездной победы в Любляне со счетом 3:2, на стадионе "Даугава" надо было еще умудриться проиграть 0:2, пропустив роковой гол на последних секундах. Вот почему от дебюта в еврокубках РФШ осталось двоякое впечатление, с горчинкой.
Кто еще сильно разочаровал в этом туре, так это "Лиепая". Чего-то перехвалил я эту команду, которая дома была слишком любезной перед "Даугавпилсом" - 1:2. В таких случаях принято говорить, что для команды из Латгале "Лиепая" - это ее клиент.
Это уже третья победа "Даугавпилса" над лиепайчанами и вторая - на выезде. Но в том-то и дело, что "Лиепая" проиграла в тот вечер по делу.
⏯️ VIDEO: Spēles @LiepajaFK - @BFC_Daugavpils (1:2) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 11, 2019
⚽️ Kristers Čudars (89')
⚽️ Nnamdi Chinonso Offor (17', 29')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga2019 pic.twitter.com/m3vaeBrM3M
По такому же сценарию "Спартак" в этом сезоне разбирается с "Валмиерой" - третье рандеву и третья виктория "курортников". На этот раз домашняя победа в Слоке со счетом 3:0.
⏯️ VIDEO: @fkspartaks vārtu guvumi spēlē pret @vgvia_futbols (3:0)!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 10, 2019
⚽️ Stanley Nnanna Otu (45'), Klavs Kramens (78'), Nemanja Belaković (90' +2') #Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/cmaKiVji6o
Что бросилось в глаза? А то, что "Спартак" будто снабдили реактивным двигателем, а на игроках "Валмиеры" были кандалы. В этом сезоне "Валмиера" - самая тихоходная команда "Вирслиги", которой пока рано, такое впечатление, еще думать о еврокубках. Она еще просто не созрела... "Спартак" Нунцио Дзаветтьери - другое дело.
Уже сейчас я в предвкушении дуэли за "бронзу" между юрмалчанами и "Вентспилсом". Для "Спартака" наступает "дольче вита" - сладкая жизнь. Ну, тренер спартаковской команды наверняка знает, что это такое...
Еще одна игра тура "Елгава" - "Метта", итоговый счет которой 1:0 в пользу елгавчан, еще раз подтвердила простую мысль: если в клубе из года в год не ставят никаких спортивных целей, она становится обузой. "Метта", не побеждающая на протяжении восьми туров (три ничьи и пять поражений), в который раз уверенно идет к тому, чтобы стать последней.
⏯️ VIDEO: @fkjelgava vārtu guvums spēlē pret @FSMETTA (1:0)!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 10, 2019
⚽️ Maxim Votinov (21') #Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/A1VlWceYaa
Об этом феномене рассуждать сейчас нет особого желания, хотя в плане стабильности по многим показателям она многим даст фору: который год результат ниже плинтуса, который год ничего не меняется в тренерском штабе, который год...
Детско-юношеская школа у "Метты" - на уровне, одна из ведущих в стране, только это не имеет никакого отношения к "Вирслиге". А вот "Елгава" скорее жива, чем мертва (четыре тура без поражений). Во всяком случае, команда Олега Кубарева уже дышит в спину "Лиепае" Александра Старкова (26 очков и седьмое место у "Елгавы" против 28 очков и шестого места курземцев).