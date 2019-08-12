Безработица в Латвии удержалась на уровне 6%

В конце июля в NVA было зарегистрировано 55 373 безработных, что на 377 человек меньше, чем месяцем ранее (55 750 безработных).

Самая низкая зарегистрированная безработица в конце июля была в Рижском регионе - 4,1%, что столько же, как и месяцем ранее. Самый высокий уровень безработицы сохраняется в Латгале - 13,8%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.

В Курземе, Видземе и Земгале уровень зарегистрированной безработицы в июле снизился на 0,1 процентного пункта. В конце июля безработица в Курземе составляла 6,5%, в Видземе и Земгале - 5,7% экономически активного населения.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в конце июля составил 4%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.