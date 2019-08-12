В Салацгриве в реке утонул человек

В свою очередь в Екабпилсе был получен вызов о том, что на Даугаве слышны крики о помощи, а на берегу обнаружена оставленная одежда. Спасатели обыскали акваторию, но ничего не нашли.

Как сообщалось, среди стран ЕС Литва и Латвия занимают первые места по числу утонувших на 100 000 населения.

По данным статистического бюро "Eurostat", в 2016 году в ЕС было зарегистрировано 5537 смертей от случайного утопления, то есть 1,1 случая смертей на 100 000 населения.

В Литве и Латвии этот показатель значительно выше - соответственно 6,5 и 6,1, а показатель Эстонии составляет 3,1 случая утопления на 100 000 населения.