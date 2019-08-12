Как звезды провели свои выходные: Галкин, Каменских, Билан, Бузова и другие

Еженедельно Русский TVNET рассказывает о том, как провели конец недели. Узнайте, кто из знаменитостей проводил время с семьей и отдыхал, а кому пришлось работать.
Интересный случай 💙 Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы , я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, 🤷🏼♀️ но решила, что такая задумка )) и продолжала петь)) как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом 🌪 Энергетика зашкаливала 🔥🤪 #жара2019 #любитедругдруга
Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг❤ Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду😆 Как мы с @realpotap на этом фото😂 Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это🙌🏻 Вам неимоверно повезло! 💘 Поделитесь со мной, есть ли у вас такой человек? 🥰
#Одесса Раньше мы обсуждали миниюбки, помады и парней, теперь подгузники, присыпки и мужей 🙈😂 Что дальше?) Люблю вас, мои @apfel_inka , @aritrofimova , @anya_babi4eva ❤️ Пы.Сы.: становится немного страшно, когда осознаёшь, что наша дружба длиться около 25 лет😆🙈👏👏👏
#vacationmode или #отпускбездетей первый день мне хотелось все время куда-то бежать, срочно набирать близким и спрашивать, все ли у всех в порядке. Целы ли коленки и хватает ли продуктов. Во второй день я закрылась в туалете и тайно смотрела присланное видео Гектора, где он говорит Биби, Там и алаба. В глазах каждого пробегающего мимо ребёнка, я видела укор и сожаление, что его пути пересеклись с такой ужасной матерью, как я. О своих детях я рассказывала всем абсолютно, даже людям, которые не понимают русский. Я пыталась донести мысль, что и у нас он вот так же плавает, и что плетёт вот точно такие же браслетики . Не все незнакомцы выдерживали, большая часть стала обходить меня стороной. Сегодня новый день и новые испытания. Скажите, доктор, мне станет лучше? 😂😂😂
Когда точно знаешь на какой машине нужно приезжать на «блошиный» рынок 😂😆 -вчера я провёл незабываемый день в Измайлово ! Это был мой 4ый раз , Если вдруг кто-то из вас истосковался по аналоговому общению , по общению с людьми увлечёнными и часто образованными и находящими отдушину в собирательстве и продаже интересных вещиц - гоу на винтажные рынок , ДАЖЕ любой , ! Там можно вдоволь наговориться , и быть простым, обычным человеком !!! А ещё можно встретить себя , себя прежнего , найдя какую нибудь незначительную вещицу из детства !! Это машина времени, исторический экскурс в прошлое ! Да много что с тобой может там произойти приятного и неожиданного в этом оазисе Добра ! Это отдельный мир , в котором ещё осталось место для искреннего , не циничного , того что пришло в нашу жизнь молниеносно с цифрой и социальными сетями ! Там ты смотришь в глаза и даже открываешь душу ! А как много иностранцев из самых неожиданных стран сейчас интересуются Российской ,Русской экзотикой и эстетикой , я был в шоке 😲!!! Даже 5 лет назад было совсем по-другому !!! В общем тему чтобы раскрыть нужно брать ручку и бумагу , а я сейчас должен уже убегать !!! Всем доброго дня ! А вы можете рассказать о своих необычных приобретениях на рынках подобного свойства ?? Мне ОЧЕНЬ ИНтЕРЕСНО !!! Ps: и как водилось в советские и ранние Российские времена -машина не моя я просто сфоткаться ! #билан #димабилан #биланперезагрузка
Записываем альбом на испанском языке с носителями латиноамериканской культуры. Интересно, но очень трудно. Вернее! Трудно, но очень интересно.)) Уже половину одолели. Только вот, снимать забываем. Зачем я это делаю, точно не знаю. Но кажется, все вокруг знают!)). В общем, должно получится что-нибудь интересное, как минимум.☝️🎧🎤🎺🎷💥
Писать 💩-комментарии человеку с открытой страницей оправдывая это тем, что он вроде как публичный и должен быть готов. Что это за современный вид извращения? Мне кажется, это все равно, что издеваться над бездомным человеком или животным. Ведь они доступны и беззащитны. В этом я вижу четкую разницу между «критикой» и просто желанием излить жёлчь. Я уверена, что критика допустима только в двух случаях: 1. По запросу (то есть, твоё мнение интересно и его хотят слышать); 2. Если ты являешься экспертом в данной области. Либо хорошо, либо никак! И это не только о покойниках! Так будет на моей странице всегда! Я сама себе самый большой и вредный критик! Мужчина критик? Ну, уж нет! Никогда не пойму, как муж/парень может любимой жене/девушке сказать: «Ты поправилась!» или «Надо сделать тебе новую грудь/попу/нос и т.д.». И все это не от заниженной самооценки, а от самоуважения! Уважение (к себе, близким и окружающим)- без него невозможно гармоничное общество. Я не терплю и не стану терпеть негатив! Что-то не нравится? Никто никого не держит! Я люблю и умею посмеяться над собой! Не знаю, какого это жить без самоиронии. Думаю, что очень нелегко и скучно. Между конструктивом и критикой - большая разница. Конструктивная даёт подсказку, ведёт к позитивным изменениям и двигает вперёд! Вся прочая же идёт от комплексов, зажатий и скудоумия. Чаще всего мне пишут, что я страшная, кривая, косая, убогая и все в таком духе! Разве в этом есть здоровая критика? Это 💩 в чистом виде! Никогда полноценный, здоровый (умственно) человек не позволит себе адресовать другому незнакомому (!!!) этот поток бессознательной чепухи. Девушки! Никогда не терпите хамство, грубость и унижение! Назидание или критика возможны только от родителей, ведь их любовь безусловна и всегда (в какой бы форме не выражалась) будет направлена на формирование лучшей версии вас! Обидеть под предлогом «доброго совета» с припиской: «Уж извините!» могут позволить себе только слабые, малокультурные люди. А на них не обижаются! Их просто отправляют в бан!
Сын уехал на пару недель в степь. В Казахстан. Бродят где-то, сообщения не пишут. У нас с отцом Богдана координатно разный подход к каникулам 🤔 Кажется я начинаю догадываться почему мы развелись 8 лет назад 😹 Даю себе обещание за эти две недели разобрать все фотографии наших американских приключений. Ну и похудеть на 2 кг. Тоже обещаю. Аминь 💦
Я не могу не выложить этот ролик, который попался мне в ленте!! Чтобы она ни сделала, мужик не может бить женщину!! А этот «нечеловек»- еще и при исполнении ! Хотелось бы увидеть его лицо ! Стыдоба! Позор!!! Позор ! Я против насилия в любом проявлении! Полное видео со звуком у себя выложил @egorkreed , все кто думает, что это постановка или что девушка сопротивляется , просто посмотрите полное видео!!!
С маленькими ангелочками -Николаем Александровичем и Александром Александровичем. Утро на Женевском озере.За два дня успели побывать: с утра в Женеве,вечером в Москве,ночью в Узбекистане -Ташкенте,днём в Казахстане- Шымкенте и такой же марш -бросок назад. 15 часов в воздухе,сам удивляюсь.